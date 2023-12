Chi ha vinto la quinta puntata di Ciao Darwin 2023, tra Sport e Divano? Paolo Bonolis ha proclamato vincitori i concorrenti del mondo del Divano, guidato Sergio Friscia. La puntata è andata in onda venerdì 22 dicembre in prima serata su Canale 5. Vediamo insieme come si è svolta la gara.

Ciao Darwin 2023, i vincitori della quinta puntata del 22 dicembre sono il mondo del Divano

Ancora un appuntamento con Ciao Darwin che si conferma essere uno dei programmi più seguiti di Canale 5. Il sottotitolo di questa nona edizione è Giovanni 8.7 che riprende una celebre frase del Vangelo: “Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra“.

A sfidarsi nella quinta puntata sono stati lo Sport, capitanata dall’ex concorrente del Gf e calciatore Andrea Maestrelli e il Divano, guidati dall’attore e showman Sergio Friscia.

La madre natura invece è stata di nuovo Sara Shaw. I due mondi si sono sfidati nelle classiche prove che hanno reso celebre il programma: dal dibattito, a spasso nel tempo, passando per la prova canora a quella del coraggio (con le concorrenti che hanno dovuto mangiare diverse pietanze ‘particolari’). Poi è stata la volta del defilè che ha visto sfilare i due caposquadra,

Ecco il video Mediaset della prova dei cilindroni di Ciao Darwin tra Sport e Divano che è stato vinto da questi ultimi.

La prova dei cilindroni

La prova che ha decretato il vincitore è stata quella dei cilindroni. Tra le due squadre c’erano solo due punti di differenza quindi nessuna ha avuto la tacca di svantaggio. Il concorrente del Divano, un professore, ha risposto in maniera corretta alle domande. La puntata quindi è stata stravinta dalla squadra del Divano che caratterizzeranno l’uomo e la donna del terzo millennio. Sono infatti due le categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione, selezionate come sempre da SDL2005, che si cimentano in diverse sfide. A decretare la squadra vincente, assegnando di volta in volta i punteggi, sarà una giuria composta dalle 200 persone del pubblico.