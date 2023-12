Quarto appuntamento con Ciao Darwin 2023. La Madre Natura di questa puntata, andata in onda venerdì 15 dicembre in prima serata su Canale 5 è ancora una volta Andreea Sasu, che abbiamo imparato a conoscere nella terza puntata. Prima di lei, le altre madre natura sono state la russa Aleksandra Korotkaia nella prima puntata e l’australiana Sarah Shaw nella seconda.

Perché la madre natura di Ciao Darwin è la stessa della scorsa puntata?

Torna Andreea Sasu come Madre Natura e i telespettatori sono rimasti nuovamente affascinati dalla sua bellezza e dalle sue forme. In tutto saranno quattro le madre natura che si alterneranno nel corso delle puntate di Ciao Darwin 2023 che in totale saranno 10. La modella è quindi stata scelta come madre natura della terza puntata (andata in onda l’8 dicembre) e nella quarta del 15 dicembre. Anche nelle prossime puntate torneranno Aleksandra Korotkaia e Sarah Shaw. Ma chi è Andreea Sasu? I social si sono scatenati per cercarla. Si tratta di una giovane dai lunghi capelli ondulati e neri, classe ’90, che ha sceso le scale con un costume di fiori color arancione e rosso.

C’era grande attesa per la nuova depositaria del meccanismo della casualità che ancora una volta è stata scelta in giro per il mondo. Quella di Ciao Darwin non è la prima partecipazione televisiva per la modella che in passato ha partecipato come tentatrice a Temptation Island.

Ecco il video del suo ingresso nello studio di Ciao Darwin 2023 durante la puntata andata in onda venerdì 15 dicembre in cui a sfidarsi sono stati la Scienza contro l’Occulto capitanati rispettivamente da Alessandro Cecchi Paone e Giucas Casella.

Instagram: l’account e le altre informazioni su di lei

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andreea Sasu ha diversi ex famosi ed è finita più volte nelle riviste di gossip. Ha infatti avuto una relazione con il motociclista Andrea Iannone e con il calciatore Riccardo Saponara. Il suo profilo instagram è @andreeasasu90 e vanta circa 145 mila follower (+15 mila rispetto a sette giorni fa).