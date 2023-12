Terzo appuntamento con Ciao Darwin 2023. La Madre Natura di questa puntata, andata in onda venerdì 8 dicembre in prima serata su Canale 5 è Andreea Sasu. Prima di lei, le altre madre natura sono state la russa Aleksandra Korotkaia nella prima puntata e l’australiana Sarah Shaw nella seconda. Conosciamo meglio chi è Andreea Sasu.

Chi è Andreea Sasu, la Madre Natura di Ciao Darwin 2023?

Cambia ancora Madre Natura e questa volta i telespettatori sono rimasti affascinati da una bellezza mora molto formosa. Ma chi è la nuova Madre Natura? I social si sono scatenati per cercarla. Si tratta di Andreea Sasu, classe ’90, che ha sceso le scale con un costume di fiori color arancione e rosso.

C’era grande attesa per la nuova depositaria del meccanismo della casualità che ancora una volta è stata scelta in giro per il mondo. Quella di Ciao Darwin non è la prima partecipazione televisiva per la modella. Mora, Andreea è la tipica bellezza mediterranea anche se è di origini rumene e ha partecipato in passato come tentatrice a Temptation Island.

Ecco il video del suo ingresso nello studio di Ciao Darwin 2023 durante la puntata in onda venerdì 8 dicembre in cui a sfidarsi erano influencer contro lavoratori capitanati rispettivamente da Soleil Sorge e Cristina Quaranta.

Instagram: l’account e le altre informazioni si di lei

Per quanto riguarda la sua vita privata, Andreea Sasu era finita nel mirino del gossip per la sua relazione con Andrea Iannone. Il motociclista, prima di legarsi sentimentalmente con Elodie e dopo la relazione con Belen, era stato infatti con la modella. Tra gli altri sue ex anche il calciatore Riccardo Saponara con cui aveva trascorso le vacanze insieme. Il suo profilo instagram è @andreeasasu90 e vanta circa 131 mila follower. La modella pubblica scatti di lei al lavoro o in costume da bagno che esalta le sue forme.