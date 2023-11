Ciao Darwin 2023 è tornato dopo quattro anni di stop e con lui anche Madre Natura. Paolo Bonolis ha infatti presentato la nuova ragazza che ricopre questo ruolo che è scesa in studio con un costume azzurro ricoperto di fiori che esaltavano le sue forme. Vediamo chi è e cosa fa.

Ciao Darwin 2023, Madre Natura si chiama Aleksandra Korotkaia

Nella prima puntata di Ciao Darwin 2023, andata in onda venerdì 24 novembre in prima serata su Canale 5, abbiamo visto scontrarsi gli Angeli contro i Demoni. A capitanare le due squadre sono state Elena Santarelli e Malena. Ma prima Paolo Bonolis, accompagnato da Luca Laurenti, ha presentato la nuova Madre Natura. La ragazza, capelli castani ondulati e occhi azzurri ha origini russe. Si chiama Aleksandra Korotkaia ed è una modella. La giovane è alta un metro e 80 cm e ha 39 di piede. Le sue forme, come si leggere sul sito della sua agenzia di moda, sono 80-60-90.

Al momento non si conosce ancora il profilo instagram della giovane. In passato tra le altre sono state Madre Natura, Sara Croce e Paola Di Benedetto.

La storia del programma

Questa edizione di Ciao Darwin, è la nona e ha come sottotitolo Giovanni 8.7 che riprende una celebre frase del Vangelo: «Chi di voi è senza peccato scagli la prima pietra». Il programma fu ideato da Paolo Bonolis e la prima puntata andò in onda nel 1998. Da allora ci sono state varie edizioni che hanno cercato di trovare l’uomo e la donna perfetta per l’evoluzione. A condurlo la coppia affiata di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Due categorie di persone antitetiche per fisionomia, stile di vita, usi e costumi, ideologie e professione si sfidano in alcune prove. Tra queste “A spasso nel tempo” e la “prova di coraggio”. A decretare l’uomo e la donna del Terzo Millennio sarà una giuria composta da 200 persone presenti nel pubblico.