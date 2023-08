Torna in tv Ciak Junior 2023, la rassegna dedicata al cinema per ragazzi trasmesso su Canale 5. Scopriamo le date di messa in onda, ma anche tutti i cortometraggi di questa edizione.

Ciak Junior 2023 torna in tv: ecco le date di messa in onda su Canale 5

Canale 5 ospita anche per il 2023 la nuova edizione di Ciak Junior. Il progetto internazionale di cortometraggi, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi torna in tv. La 31esima edizione del Festival del Cinema dei Ragazzi torna in tv con i cortometraggi più interessanti nati con l’intento di far conoscere agli studenti come nasce un prodotto audiovisivo. Tutti i ragazzi, supervisionati dai fratelli Francesco e Sergio Manfio (ideatori del progetto e, rispettivamente, produttori esecutivi e registi dei film), partecipano attivamente a tutte le fasi del progetto di realizzazione del cortometraggio. Si parte dalla del soggetto alla recitazione, fino alle riprese.

L’edizione 2023 di Ciak Junior sarà trasmessa ancora una volta da Canale 5 con quattro imperdibili appuntamenti in onda da domenica 6 agosto alle ore 8.45. Si inizia con lo speciale “Cosa è Ciak Junior” per poi entrare nel vivo con la programmazione dei cortometraggio di questa 31esima edizione. Questi gli appuntamenti previsti di Ciak Junior 2023: domenica 6, 13, 20 e 27 agosto alle 8.45 su Canale 5. La rassegna è visibile anche in streaming collegandosi alla piattaforma Mediaset Infinity.

I cortometraggi di Ciak Junior 2023

La prima puntata del 6 agosto 2023 di Ciak Junior 2023 è stato un grandissimo successo. “Ben 650.000 spettatori e uno share del 13.69%” sono i dati di share condivisi dai profili social della rassegna del Festival per Ragazzi che ha dato appuntamento al prossimo appuntamento previsto per domenica 13 agosto alle ore 8.50 con il primo cortometraggio dedicato alle emozioni realizzato dai ragazzi dell’Istituto Artigianelli di Trento.

Tra i prossimi cortometraggi segnaliamo anche: “Trasparente è un colore“, realizzato con gli studenti del Gruppo Cinema dell’I.C. Marco Emilio Lepido di Reggio Emilia. Ricordiamo che Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi è un progetto presentato a Jesolo, fa parte delle attività del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso dal MiC-Ministero della Cultura e MiM-Ministero dell’Istruzione e del Merito.