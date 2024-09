Sta per tornare Chucky 3. La serie, creata da Don Mancini e basata sul franchise de ‘La bambola assassina‘, è pronta a terrorizzare la Casa Bianca e chi vi abita. Vediamo insieme di cosa parla la nuova stagione e quando andrà in onda.

Chucky 3 arriva in tv: il presidente americano prossimo bersaglio?

Arriva su Mediaset, in prima tv assoluta, la terza stagione di Chucky. La prima puntata è infatti prevista per domenica 29 settembre 2024 in seconda serata su Italia 1. Al centro dell’horror comedy ci sarà la Casa Bianca. La terza stagione si preannuncia ricca di colpi di scena dato che la bambola, posseduta dall’anima del serial killer Charles Lee Ray, si infiltrerà nel cuore del potere americano.

Obiettivo è quello di colpire nella “casa più sicura del mondo” e arrivare fino alla famiglia del Presidente degli Stati Uniti. Qui, lottando con altre entità ultraterrene, Chucky sfrutterà tensioni e segreti con astuzia e sadismo, per creare caos e mettere a rischio la sicurezza nazionale. Contro di lui ci sono Jake, Devon e Lexy, ormai segnati dalle precedenti esperienze ma che provano a unire le forze per combattere l’acerrimo nemico. Mentre cercheranno di capire come fermarlo una volta per tutte, i tre scopriranno che Chucky ha nuovi alleati e ha in mente un piano diabolico.

Cast e numero episodi

‘Chucky 3’ sarà composto da 8 episodi dal titolo ‘Delitto alla Casa Bianca’; ‘Lasciami entrare’; ‘Il corpo di Jennifer’; ‘Vestito per uccidere’; ‘La morte ti fa bella’; ‘Panic Room’; ‘Scorrerà il sangue’ e Final Destination‘. Nel cast come new entry abbiamo Devon Sawa che interpreta James Collins, immaginario presidente degli Stati Uniti. La First Lady Charlotte è invece l’attrice Lara Jean Chorostecki. Tra le guest star della terza stagione, ci sono Nia Vardalos e John Waters.

Curiosità sulla serie: su Rotten Tomatoes, ‘Chucky 3’ ha ricevuto un indice di gradimento del 93%, piazzandosi tra quelle preferite dal pubblico.