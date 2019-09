Christian Fregoni è stato uno dei campioni della stagione corrente di Caduta Libera, il game show condotto da Gerry Scotti. Il bagnino ha portato a casa un bel montepremi e adesso sogna in grande. Non solo intelligenza, ma anche grandissimo fascino: Christian ha stregato le telespettatrici di Canale 5.

Christian Fregoni, intervista esclusiva al bagnino di Caduta Libera

La redazione di SuperGuidaTv ha intervistato in esclusiva Christian Fregoni. Il campione di Caduta Libera ci ha raccontato le sue sensazioni sul game show di Gerry Scotti e le sue aspirazioni per il futuro. Di seguito le sue dichiarazioni.

Come hai avuto l’idea di iscriverti a Caduta Libera?

L’idea non è venuta a me direttamente, ma a mia insaputa mi ha iscritto mia sorella perchè aveva visto che a casa rispondevo bene alle domande. Alla fine ha fatto bene perchè è stata una bella esperienza

È stato un percorso lungo e ricco di successi, se oggi ti chiedessi di fare un bilancio di questa esperienza, cosa mi diresti?

Non posso assolutamente lamentarmi. Oltre alla vincita ho avuto un bel riscontro da parte delle persone. Tutte le persone che incontro dicono che gli sono piaciuto e che ho trasmesso un bel esempio. Sono molto felice. È stata un’esperienza fantastica e la rifarei senza alcun dubbio

Hai vinto più di 200 mila euro, adesso cosa farai con questi soldi?

La prima spesa utile sarà un automobile. Poi mi piacerebbe comprare una casa e avviare un’attività sportiva

Dopo la partecipazione a Caduta Libera che riscontro hai avuto dal pubblico?

Sono cresciuto in maniera esponenziale sui social. Ho ricevuto tantissimi messaggi di ammirazione, di stima, di affetto e di congratulazioni. Sono contento di aver fatto una bella figura. Anche per strada mi riconoscono e vogliono sapere cosa c’è nella botola, ma quello è un segreto di stato (ride ndr.). Anche i bambini mi chiedono foto e quella è una gioia che mi riempie il cuore

Ci racconti com’è Gerry Scotti dietro le quinte?

Io ho sempre ammirato Gerry come persona. Avendolo conosciuto anche lontano dalle telecamere, posso dirti che è una persona squisita, molto umana ed è bravissimo a farti sentire quasi a casa. Ti mette a tuo agio e non ti fa capire che sei costantemente ripreso dalle telecamere. Io l’ho visto quasi come un padre. È stato veramente un privilegio conoscerlo

Dopo il game show adesso ti piacerebbe continuare in televisione?

Se dovessero contattarmi per eventuali partecipazioni televisive, le valuterò. Io non escludo nulla

Se ti proponessero di partecipare ad un reality show o magari Uomini e Donne accetteresti?

Adesso su due piedi non so risponderti, perchè non ci ho mai pensato. Ci penserò al momento nel caso dovessero chiamarmi

È vero che ti piace il cinema?

Sì, è verissimo. Ho una passione, oltre che per la recitazione, soprattutto per la critica e l’analisi cinematografica. Mi piacerebbe curare una rubrica di cinema, sia in televisione che per qualche rivista. In futuro, inoltre, vorrei prendermi una laurea in critica cinematografica per coltivare questa passione

Christian Fregoni fidanzata: le sue parole

Christian Fregoni ha incantato con la sua bellezza le telespettatrici di Caduta Libera. Dopo la partecipazione al game show di Gerry Scotti, il bagnino è stato tempestato di messaggi da parte delle sue ammiratrici. Ma oggi Christian ha una fidanzata? Di seguito le sue dichiarazioni

Il tuo fascino ha incantato le telespettatrici di Canale 5. Sei fidanzato?

No, non sono fidanzato. Dopo la partecipazione a Caduta Libera ho ricevuto molte proposte, ma al momento voglio essere libero. Non voglio impegnarmi. Io vivo molto di sensazioni e qualora dovessi conoscere la persona giusta riuscirò subito a capirlo

Come deve essere la tua donna ideale?

Penso che darsi dei modelli preimpostati sia abbastanza limitante. Non ho una donna ideale, ma adoro le russe (ride ndr.)

Quali sono i tuoi sogni?

Vorrei aprire un’attività sportiva perchè lavoro in questo mondo da dieci anni. Vorrei occuparmi, inoltre, di critica cinematografica come ho detto prima. Spero di riuscire a realizzare i miei sogni

GUARDA IL VIDEO DELL’ULTIMA PUNTATA DI CHRISTIAN FREGONI A CADUTA LIBERA

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Intervista a cura di Vincenzo Mele