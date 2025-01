Da domenica 12 gennaio torna su Raiuno in prima serata “Mina Settembre”. Nella terza stagione, vedremo Mina Settembre alle prese con le dinamiche familiari, il matrimonio con Domenico e l’adozione di Viola. A darle aiuto sul lavoro arriverà però Fiore, la nuova assistente sociale interpretata da Chiara Russo.

Intervista a Chiara Russo

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva l’attrice che ci ha anticipato qualcosa sul suo personaggio: “Fiore è una giovane donna in cerca di se stessa. Impara a fare l’assistente sociale grazie all’aiuto di Mina e avrà dei guai a livello amoroso. Fiore cerca di inserirsi in un contesto che è avviato e pendere dalle sue labbra”. Un personaggio che quasi le somiglia, ha rivelato la Russo: “La parola che mi viene in mente è ricerca. E’ quello che cerco di fare io ed è uno dei miei obiettivi”.

Durante la conferenza stampa, Chiara Russo e Serena Rossi si sono fatte i complimenti a vicenda testimoniando un legame che va ben al di là del semplice lavoro condiviso su un set. Parlando della Rossi, la Russo ha detto: “Serena si presenta come un tripudio di napoletanità. Canta, è sempre sorridente, quasi intimorisce. Quando sono arrivata sul set ero nervosa ma pian piano con Serena siamo riuscite ad entrare in contatto, a conoscerci di più, a confidarci. Abbiamo trovato una connessione che tocca altri livelli rispetto a quelli che sono necessari per trovarsi bene sul set”.

Chiara Russo è però un volto già noto al pubblico televisivo. Ne “Il Paradiso delle Signore” ha vestito i panni di Maria Puglisi. Alla fine della scorsa stagione, Maria ha deciso di portare avanti la sua avventura professionale come stilista a Parigi mentre il fidanzato Matteo ha fatto ritorno a Milano. Su un suo eventuale rientro nella soap, ha dichiarato: “Al momento no. Mi è dispiaciuto abbandonare quel personaggio e quel progetto che mi ha accompagnato per tanto tempo. Nella vita però bisogna provare a mettersi in gioco in altre sfide”. C’è però un fil rouge tra Fiore e Maria: “A parte il triangolo amoroso, entrambe sono determinate nel loro lavoro, si mettono in ascolto delle persone con più esperienza”.

La terza stagione di Mina Settembre si focalizza sul mondo giovanile. Quando si parla di giovani c’è il rischio di fare delle retorica anche se ad oggi sembra che ci sia maggiore disagio. Al riguardo Chiara Russo ha dichiarato: “Non solo i giovani ma tutti abbiamo le nostre fragilità e dobbiamo accettarle perché solo da qui possiamo partire per un cambiamento o una consapevolezza di sé stessi”.