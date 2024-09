Chiara Iezzi arriva alla Mostra del Cinema di Venezia e incanta tutti sul red carpet con un abito giallo con stola di petali rosa. La cantante sta attraversando un momento d’oro dopo aver rilanciato la sua carriera, con la sorella Paola, grazie al ritorno a Sanremo. Vediamo insieme cosa ci ha raccontato sul recitare in Mare Fuori e cosa pensa di Paola, nuovo giudice di XFactor.

Intervista alla cantante Chiara Iezzi

Cantante e anche attrice. Chiara Iezzi, insieme alla sorella Paola, compone il duo musicale Paola & Chiara che lo scorso anno ha pubblicato un nuovo album. La cantante ha anche recitato in due episodi di Mare Fuori 3 interpretando la mamma di Crazy J. Per questo ruolo è stata premiata dal Filming Italy Venice Award.

Che emozione è stata?

Un’emozione immensa. E grazie a Ivan Silvestrini, il regista, con il quale avevo iniziato nel 2014 la mia prima esperienza come attrice. È stato meraviglioso rincontrarlo a Napoli e far parte di questa famiglia. Sono stata sommersa da queste emozioni pazzesche.

Paola Iezzi sarà giurata a XFactor. Come hai preso questa notizia e a te piacerebbe un giorno fare il giudice in un talent?

Sono immensamente felice per Paola. Sognava questo da tantissimo tempo e credo che sarà pazzesca. Mentre ne parlo ho proprio i brividi sulla pelle, ovunque. Lei davvero riesce a esprimere la musica, ne parla in un modo meraviglioso. Dà anche sfoggio della sua cultura musicale, nella sua competenza negli anni non solo come performer artist ma anche come produttore, producer. Sarà un ruolo incredibile per lei.

Quale è il vostro rapporto con i media e le critiche?

La critica, quella costruttiva, ti aiuta a crescere. Non ci hanno mai spaventato, magari all’inizio rimane un po’ seppellito ma poi devi capire quali sono i punti su cui lavorare e migliorarti. Il lavoro artistico è uno spunto ogni volta per ricreare se stessi.

Cosa pensi del prossimo Sanremo con Carlo Conti?

Ancora non mi sono fatta un’idea ma con Carlo abbiamo uno storico, abbiamo fatto parte di una sua trasmissione. Sarà entusiasmante vedere la nuova direzione artistica. Siamo curiosi.

Si discute molto sul mostrare il corpo femminile, cosa pensi. C’è un problema di libertà, tu e Paola faceste il video di Kamasutra?

Credo che nel tempo certe cose si siano molto ammorbidite e si può fare mostra del proprio corpo come manifesto per esprimere anche delle idee importanti. Il corpo è anche veicolo espressivo ed è bello che ci sia questa libertà che si possa difendere e che ognuno senta la libertà di farlo a livello che desidera.