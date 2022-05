Chiara Francini è stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima stagione televisiva con Drag Race Italia e noi di SuperguidaTV non ci siamo lasciati scappare l’occasione di intervistarla in esclusiva la Riviera Film Festival in cui è ospite nella splendida Liguria nelle vesti di giurata: “Sono sempre emozionata quando è una prima volta ed è una prima volta al Riviera Film Festival. Sono in giuria nella sezione documentati, mi piace lo spirito quasi rivoluzionario di andare a cercare con cura film prodotti e diretti da registi che lavorano con uno spirito legato al cinema indipendente. Anche l’Italia ha bisogno di un Sundance”, spiega citando il famoso festival americano.

Intervista a Chiara Francini

A proposito di Drag Race Italia invece Chiara Francini svela: “È stata una benedizione, sono sempre stata legata al mondo LGBT+. Quello che sono lo devo soprattutto ai miei migliori amici che fanno parte di questo mondo, sono esseri umani che mi hanno fatto sempre sentire giusta ed accolta. Credo che la gratitudine e la riconoscenza debbano far parte dell’essere umano, essere stata scelta come giudice in Drag Race è stata una benedizione. Il programma nasce in America nel 2009 e credo sia fortemente rappresentativo del tempo che stiamo vivendo, con al suo cuore il varietà e le evoluzioni che fanno parte della cultura LGBT+.

Credo sia uno specchio dell’attualità ed in linea con le passioni dei giovani, cosa che io non sono più”. Una vera famiglia televisiva con cui è rimasta legatissima e con cui tornerà presto a lavoro: “Siamo rimasti in contatto con Tommaso Zorzi anche perché inizieremo a girare la seconda stagione, essendo la prima edizione italiana è stata una scoperta. Puoi conoscere tutti i meccanismi di un’intervista e le domande, ma non puoi sapere le risposte a tutto”

Negli ultimi giorni c’è stata una grossa polemica sui social per le frasi di alcuni giornali spagnoli contro Mahmood e Blanco, per questo l’attrice spiega di credere molto bella forza della tv come mezzo di diffusione:

“La televisione deve essere uno specchio, per questo è così importante portare in televisione programmi come drag race perché hanno al loro interno il dialogo e se Dostojevski diceva che la bellezza salverà il mondo io credo che lo farà il dialogo”, mentre sul concetto di amore fluido che è stato espresso ultimamente da alcuni prosegue “Io credo che l’amore sia sempre stato lo stesso, come l’amicizia è una magia più vicina alla poesia che all’aritmetica. Credo che alla base della felicità ci sia la necessaria capacità di prendere consapevolezza di quello che si è e la propria strada. Non c’è una maggiore rappresentazione della felicità rispetto all’amore, credo che l’amicizia sia il sentimento di amore supremo. Non credo che sia l’amore ad essere cambiato, credo che debba cambiare la necessaria consapevolezza con la capacità di ascolto per capire la propria strada”.

Chiara Francini ci svela poi che presto la vedremo nuovamente sul palco teatrale con un nuovo spettacolo: “Sto preparando un One Woman Show” che debutta l’8 di luglio al Napoli Teatro Festival che si intitola “Una ragazza come io” che viene dalla Toscana e racconta la sua infanzia ed adolescenza, il suo essere donna dicendo la verità. Stiamo per iniziare Drage Race Italia, sto scrivendo il prossimo romanzo e continuo la mia rubrica su La Stampa. Poi ci saranno altro cinema e televisione, mi manca solo il mimo ed il porno poi ho fatto tutto”.

Video intervista Chiara Francini