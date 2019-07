Il nuovo aggiornamento di Instagram è una vera e propria rivoluzione per il social network più famoso al mondo (insieme a Facebook). I famigerati like, che sono diventati una vera e propria banca per chi lavora con il social network, saranno definitivamente cancellati. L’aggiornamento ha esordito in Canada, ma nelle ultime ore è arrivato anche in Italia. Tremano gli influencer, tra i quali vi è ovviamente Chiara Ferragni. La modella ha costruito il suo successo anche grazie a Instagram.

Chiara Ferragni in tilt per il nuovo aggiornamento Instagram

Il nuovo aggiornamento di Instagram manda letteralmente in tilt Chiara Ferragni. La modella e moglie di Fedez ha costruito il suo straordinario successo anche grazie al popolare social network. La Ferragni, proprio nelle ultime ore, ha raggiunto quota 17 milioni di seguaci e risulta tra le modelle più seguite al mondo.

Nel nuovo aggiornamento, però, i like alle foto e ai video saranno definitivamente cancellati. Un vero e proprio caos per chi con i like ci lavora. La Ferragni è apparsa un po’ preoccupata negli ultimi giorni, tanto da dedicare alcune stories all’argomento.

“Tanti utenti mi stanno dicendo che non riescono a mettere like alle mie foto negli ultimi due giorni” – ha scritto Chiara Ferragni -, succede anche a voi?”. Poco dopo la modella e compagna di Fedez ha pubblicato un sondaggio, chiedendo se i follower riuscissero a vedere i like.

Instagram, il motivo del nuovo aggiornamento

Da qualche giorno Instagram ha lanciato un nuovo aggiornamento che mira a colpire il mercato degli influencer. Via i like da foto e video, il popolare social network si snatura per migliorare la qualità per i propri utenti.

“Vogliamo che gli utenti si concentrino su ciò che condividi, non su quanti like prende il tuo post” ha spiegato uno degli sviluppatori di Instagram. Il business che ruota attorno al social network trema.