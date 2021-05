Dopo aver dato alla luce la sua secondogenita Vittoria, concepita con il consorte Fedez, Chiara Ferragni è tornata al centro del gossip per un look nuovo sponsorizzato via social. Si tratta di una tenuta sportiva con tanto di ciabatta marrone e calzino di spugna bianco in bella vista, che intanto divide l’opinione del web tra chi approva e chi invece boccia l’outfit targato Ferragni. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa emerge.

Chiara Ferragni divide il web

Il mondo del web può considerarsi una vera roccaforte per Chiara Ferragni, che vanta ben oltre 23 milioni di follower sul suo solo profilo Instagram. Eppure proprio il web in queste ore vede la blogger cremonese al centro di una polemica mediatica, per un suo outfit mostrato da lei stessa in un post su Instagram.

La polemica esplode per via di un nuovo post della consorte di Fedez, che mostra la biondissima Chiara mentre passeggia per le strade del capoluogo lombardo con indosso una tenuta sportiva nera e stampa in bella vista bianca e un paio di ciabatte marroni che sfoggiano con fierezza i piedi in un calzino di spugna total-white. Ed è proprio la calzatura scelta dalla Ferragni che ora fa storcere il naso a non pochi utenti sui social, tanto che sul profilo Instagram della Ferragni non mancano critiche al nuovo look.

“Le ciabatte col calzino da tedesco in ferie non è un granché”, è solo uno dei commenti critici riportati dal popolo del web tra i commenti del post della “discordia”. “Ma uscire in ciabatte e calze, ma direi di no, anche se sei Chiara Ferragni!”, commenta poi un altro utente ancora. Tuttavia il post della blogger tanto discusso vanta all’attivo al momento oltre 408mila like, segno che non tutti abbiano alla fine disprezzato il look inusuale ma comodo proposto da Chiara Ferragni in vista dell’arrivo dell’estate 2021.

Ma come avrà reagito Chiara alla polemica in corso? Sembra che la blogger stia non dando peso alle critiche ricevute in rete, tanto che dopo il post della discordia lei stessa ha comunicato ai follower di aver cominciato a collaborare con un altro brand di caffè, per poi posare in un noto albergo nel milanese e mostrare la secondogenita Vittoria Lucia Ferragni in una nuova carrellata di foto condivise su Instagram.