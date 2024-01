Il Pandoro gate di Chiara Ferragni continua ad occupare le prime pagine dei quotidiani. La vicenda entra nel vivo con l’ultima notizia bomba: la influencer è indagata per truffa aggravata insieme ad ad Alessandra Balocco, AD del gruppo dolciario.

Chiara Ferragni, le ultime news: indagata per truffa

Brutte notizie per Chiara Ferragni. La nota influencer ed imprenditrice digitale è indagata per truffa aggravata insieme ad Alessandra Balocco, ad dell’omonimo gruppo dolciario. Il Pandoro gate non si spegne, anzi le ultime notizie hanno infiammato il popolo dei social dove la Ferragni è diventata negli anni una delle indiscusse regine. Un impero che traballa da settimane con gli haters che, manco a dirlo, hanno sparato a zero contro la influencer ed imprenditrice.

L’indagine della Procura di Milano sul caso del pandoro “Pink Christmas”,

prodotto dall’azienda piemontese Balocco, prosegue con una nuova pagina diventata immediatamente oggetto di scontro e dibattito. La influencer è stata iscritta come indagata truffa aggravata da minorata difesa con Alessandra Balocco, presidente e ad della Balocco. La decisione è arrivata dal procuratore aggiunto Eugenio Fusco. Prossimamente la influencer sarà ascoltata nella Procura di Milano per far chiarezza sulle dinamiche legate alla campagna benefica dei pandori Baiocco ‘griffati’.

Chiara Ferragni indagata per truffa: la reazione sui social

Questa volta Chiara Ferragni non è rimasta in silenzio. Dopo la notizia di “indagata per truffa aggravata”, la influencer ha affidato ad una nota stampa la sua reazione:

Sono serena perché ho sempre agito in buona fede e sono certa che ciò emergerà dalle indagini in corso. Ho piena fiducia nell’attività della magistratura e con i miei legali mi sono messa subito a disposizione per collaborare e chiarire ogni dettaglio di quanto accaduto nel più breve tempo possibile.

Non solo, la Ferragni ha anche aggiunto un dettaglio indirizzato alla stampa e ai media: ”

Sono profondamente turbata per la strumentalizzazione che una parte dei media sta realizzando, anche diffondendo notizie oggettivamente non rispondenti al vero.