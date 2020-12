Lei è un’influencer e imprenditrice digitale. Lui è un rapper ed ex giudice di X-Factor. Insieme formano uno tra le coppie social più amate degli anni ultimi anni. Chiara Ferragni, bionda, bella e alla moda, è di esempio per tutte le generazioni che rincorrono il successo sui social. È moglie, è madre ed è una donna dai grandi interessi, soprattutto sul sociale. Fedez è una mina vagante, imprevedibile, ma è un padre amorevole e un uomo che sa come mettersi in gioco. Uniti da un rapporto anche professionale, Chiara Ferragni e Fedez, il 7 dicembre del 2020, sono stati premiati a Milano per ricevere l’Ambrogino d’Oro, una tra le onoreficenze più importanti assegnate dal capoluogo Lombardo.

Nel giorno in cui si festeggia Sant’Ambrogio e nel pieno del rispetto delle norme anti-Covid, Chiara Ferragni e Fedez sono stati accolti nella sala Alessi del Palazzo Marino per ricevere il premio. La cerimonia, che di solito si svolgeva al teatro Dal Verme, quest’anno si è svolta in una forma strettamente privata ma trasmessa in streaming sul sito del comune.

L’Ambrigino d’Oro a Chiara Ferragni e Fedez

I due coniugi sono stati premiati per loro impegno civile che hanno svolto durante i primi giorni della pandemia, ovvero nel mese di marzo, quando di loro spontanea volontà hanno lanciato una raccolta fondi che ha permesso, in pochissimo tempo, di realizzare nuove terapie intensive per il San Raffaello di Milano.

Di nero vestiti ma felici per il premio che hanno ottenuto, Chiara Ferragni e Fedez sui social rivelano l’emozione che hanno vissuto per l’Ambrogino d’Oro. “Siamo molto onorati e speriamo di fare sempre di più per questa città“, ha affermato la Ferragni. “Questa è una bella celebrazione di tanti personaggi che si sono distinti per il loro impegno civico“, commento laconico il rapper.

Premiati perché distinti per impegni civili

Dal Sindaco Sala arrivano poi i complimenti più sentiti. Il primo cittadino, infatti, rivela che i due hanno raggiunto risultati straordinari con la loro raccolta fondi perchè “hanno sensibilizzato sull’importanza di rispettare e osservare le regole“. Insieme a Chiara Ferragni e a Fedez, altri hanno ricevuto questa onorificenza. Come i sanitari che sono stati vittima del Covid, e a chi ha dato lustro alla città di Milano ma è scomparso di recente. E il premio va a due tassisti. E poi si sono premiate due attiviste per i diritti alle donne e per chi ha dato sostegno alle donne afgane.