Quello che è stato ribattezzato come il “Giorno di Chiara Ferragni a Sanremo 2023” è arrivato. Di rosso vestita e capelli raccolti in una lunga coda, l’influencer e imprenditrice digitale è arrivata sorridente al suo appuntamento con i giornalisti durante la sua prima conferenza stampa in veste di co-conduttrice accanto ad Amadeus e Gianni Morandi.

Chiara Ferragni a Sanremo 2023

“Sono molto emozionata e onorata. Non sono conduttrice, né attrice, sul palco porterò me stessa con tutta la mia emozione. Ho accanto a me persone che mi hanno fatto sentire molto accolta”. Sono queste le prime parole di Chiara Ferragni, che questa sera inaugurerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prima volta per un Capo di Stato italiano in carica, la settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Chiara Ferragni: sul palco di Sanremo porto me stessa, il monologo l’ho scritto da sola

Su come cambierà la sua vita dopo il Festival di Sanremo la Ferragni dichiara:“E’ la mia prima esperienza in tv e ne ho scelta una vista da poca gente, senza pressione. Voglio portare un messaggio, con la mia presenza e con i miei vestiti, tutti legati da un filo rosso. Porterò me stessa e spero di riuscirci. L’odio fa sempre male e fa bene parlarne. Siamo abituati all’idea che se ti esponi è giusto essere insultati; il mio augurio è quello di andare avanti e non dare importanza a chi critica per puro gusto di farlo”.

Dal suo mondo social la Ferragni dichiara di portare a Sanremo 2023 una cosa in particolare: “Quella di essere me stessa. Amadeus mi ha sempre chiesto di farlo, ma non mi sentivo pronta. Quest’anno ho pensato fosse quello giusto: ho voglia di buttarmi, di mettermi in gioco… Ci metterò tutta me stessa. Porterò dai social la spontaneità. C’ho messo mesi, mentalmente, per prepararmi e spero di farcela. Spero di portare al meglio il mio messaggio. Il monologo l’ho scritto da sola”.

In merito agli abiti che indosserà, Schiaparelli e Dior dice: “Abbiamo iniziato a pensare agli outfit a giugno”.

Chiara Ferragni: un futuro in tv?

“Io non mi sarei mai immaginata a Sanremo. Il festival è il programma tv più visto, è un’icona culturale, ma io ho iniziato a seguirlo assiduamente grazie ad Ama, per il suo lavoro per renderlo intergenerazionale. E’ una sfida”. Sulla possibilità di un futuro in tv dichiara: “Non penso che la tv sia il mio linguaggio, ma mai dire mai. Ma ringrazio ancora per questa occasione”.

“I miei colleghi mi hanno dato consigli molto semplici, perché andare troppo nel tecnico mi avrebbe creato più ansia. Tutti mi hanno detto di godermela, di non pensarci troppo, che tutti sono agitati e che quindi questa cosa va anche normalizzata… e di vivere tutto al meglio”.

Chiara Ferrigni sul cachet devoluto in beneficenza

La co-conduttrice interviene poi sulla sua scelta di devolvere il suo compenso in beneficenza all’associazione DIRE che aiuta le donne indifese: “Era per me importante legare questa partecipazione a una causa importante e questa è molto forte. Ci sono tanti tipi di violenza di uomini sulle donne, non solo quella fisica. Sono contenta, perché è un’associazione tra le più presenti sul territorio, mi piace come lavorano e ho deciso di legarmi a loro. I bambini sono a Milano con i nonni”.

La Ferragni ha motivato la scelta di devolvere a DIRE perché lei stessa è stata vittima di violenza psicologica: “Di violenza psicologica si parla poco e da poco tempo: davo motivazioni a comportamenti inaccettabili, come troppa gelosia, gente che non voleva che brillassi… Non avevo capito che fosse un tipo di violenza. Ne ho letto per la prima volta un paio di anni fa e mi sono riconosciuta in tanti di questi atteggiamenti: mi sono resa conto che è successo a tutte di essere sminuite, bloccate e siamo ancora le prime a giustificare comportamenti che andrebbero condannati. La fisica si riconosce più facilmente, quella psicologica è più subdola”.

Chiara Ferragni: “Foto dei figli sui social? Saranno loro a giudicarmi”

Chiara Ferragni interviene poi sull’argomento che da sempre crea polemica in rete, la sua scelta di pubblicare foto dei figli sui socia. “Penso che ogni genitori pensa di fare il meglio per i propri figli e saranno solo loro a giudicarci. Se cado dalla scala, pazienza” – ha dichiarato.

“Per me sui social o la serie non c’è niente di filtrato. Il 90% della mia giornata non è suoi social, però, perché magari non mi va. Sui social c’è quello che sono, anche se poi il resto di me lo vede chi mi sta accanto”.

Testi di Fedez al centro della polemica: la risposta della Ferragni

A chi le chiede dei testi sessisti scritti in passato da Fedez, la Ferragni dice: “Potete chiederlo a lui, è qui. Deve rispondere lui. Non sono qui a rappresentare lui o la coppia”. Su suo marito dice: “Ho detto solo di non dare anticipazioni e di non caricarmi di troppa ansia…”.