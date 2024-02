Chiara Ferragni ospite a “Che Tempo Che Fa” domenica 3 marzo 2024. L’influencer e imprenditrice digitale torna in tv ospite di Fabio Fazio dopo la sua esperienza come co-conduttrice al Festival di Sanremo 2023 accanto ad Amadeus e Gianni Morandi. Cosa racconterà Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni a Che Tempo Che Fa: ecco quando

Chiara Ferragni è pronta a tornare in tv dopo la sua esperienza al Festival di Sanremo 2023. Questa volta ad accoglierla ci sarà Fabio Fazio che, con questa intervista mette a segno il gran colpo di tutta la stagione televisiva. L’intervista esclusiva a Chiara Ferrigni andrà in onda domenica 3 marzo 2024 in prima serata su NOVE, durante la puntata di Che Tempo Che fa. Ma cosa racconterà Chiara Ferragni?

Separazione da Fedez e Pandoro-gate: la Ferragni ne parlerà?

È di oggi l’indiscrezione che riguarderebbe la presunta separazione tra Chiara Ferragni e Fedez. A lanciare la notizia è stato il sito di gossip Dagospia, rivelando che il rapper avrebbe abbandonato il tetto coniugale di City Life a Milano. Ma di cosa parlerà Chiara Ferragni domenica 3 marzo 2024 a Che Tempo Che Fa?

Occhi puntati su Che Tempo Che Fa e sull’intervista a Chiara Ferragni. L’influencer italiana più famosa al mondo, a seguito dello scandalo legato al Pandoro Balocco, ha disertato sia le sfilate di Parigi che la Milano Fashion Week, suo regno per anni.

Cosa dirà Chiara Ferragni da Fazio

Quella da Fabio Fazio sarà la prima uscita pubblica della Ferragni dopo lo scandalo che l’ha letteralmente travolta. La carta da giocare ora è importante, in questa partita che la Ferragni sta giocando con la sua reputazione non può sbagliare. Ancor di più dopo l’indiscrezione trapelata sulla presunta separazione dal marito Fedez.

Sarà la mossa giusta? Si ecco perché

Cosa ci aspettiamo da lei? La Ferragni non può sottrarsi alle domande sul caso del pandoro Balocco, sulla beneficenza e sulla separazione da Fedez. Oggi le viene data la possibilità di fare chiarezza in modo onesto su quelli che sono i punti cruciali di tutta la faccenda che l’ha resa attaccabile su più fronti. Lei che da sempre si è tenuta fuori dalla tv, tranne per un’intervista a Simona Ventura andata in onda su Rai2 e la sua partecipazione a Sanremo 2023, oggi scegli proprio il mezzo televisivo per tornare ad essere protagonista. L’appuntamento con l’intervista è per domenica 3 marzo 2024.