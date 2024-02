Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati? E’ questa l’indiscrezione lanciata dal noto portale di gossip Dagospia. Il sito – e la altre notizie circolate subito dopo – fa capire che il rapper avrebbe abbandonato il tetto coniugale di City Life a Milano.

Dopo una serie di indizi, arriva la conferma della crisi profonda che stanno attraversando Chiara Ferrigni e Fedez. Il rapper domenica sera avrebbe abbandonato casa a Milano, lasciando l’attico che condivideva con sua moglie Chiara e i figli Leone e Vittoria. Nonostante il tentativo di riconciliazione messo in atto con la cena di San Valentino, marito e moglie non sono riusciti a ritrovarsi.

A Sanremo l’inizio della crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

La storia d’amore tra Chiara Ferragni e Fedez ha iniziato a vacillare circa un anno fa durante il Festival di Sanremo, dove lei aveva calcato il palco in veste di co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi, per ben due serate.

In quell’occasione, Fedez aveva attirato l’attenzione su di sé con il bacio a Rosa Chemical. Gia in quel momento c’erano state le prime avvisaglie di un rapporto che stava cambiando.

Seguiranno poi mesi difficili in cui il silenzio social aveva mostrato la gravità del momento, e poi successivamente la malattia di Fedez.

Lo scandalo Pandoro che ha travolto Chiara Ferragni

La goccia che ha fatto traboccare il vaso pare sia stato lo scandalo del Pandoro Balocco. Chiara Ferragni è in difficoltà, Fedez ha cercato di andarle in aiuto forse nel modo che l’influencer non voleva. Indiscrezioni riportano che il rapper avesse accusato la moglie di coinvolgerlo nei problemi giudiziari. I toni tra i due si sono accesi forse un po’ troppo e il primo segnale è arrivato dalla separazione social. L’uno non ha parlato dell’altra e viceversa. A Capodanno e a San Valentino i due si mostrano nuovamente insieme in una serie di video. I The Ferragnez insieme e uniti più che mai.

In questi giorni Chiara Ferragni ha però dato segnali ben chiari della separazione dal coniuge: ha tolto la fede nuziale, ha cambiato la foto profilo sostituendo quella di famiglia con una insieme a Leone e Vittoria. L’imprenditrice digitale ha inoltre postato alcuni versi significativi di una canzone: “Ho ignorato questo grosso nodo in gola / Non dovrei piangere / Le lacrime erano per i giorni più deboli / Adesso sono più forte, o almeno così dico / Ma manca qualcosa”.

Oggi la notizia bomba divulgata dal sito di gossip Dagospia: Fedez domenica sera se n’è andato di casa lasciando l’appartamento milanese che condivideva con l’influencer e i loro figli.