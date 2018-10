Posticipato ancora una volta lo show “CR4 – La Repubblica delle donne” di Piero Chiambretti: ecco la nuova data di messa in onda

Slitta per la terza volta la data di partenza di “CR4 – La Repubblica delle donne“, il nuovo programma televisivo di Piero Chiambretti. Inizialmente previsto per la fine di settembre, il nuovo show era stato posticipato al 17 ottobre, ma la data è stata ancora cambiata. Ecco quando andrà in onda lo show in prima serata su Rete 4.

CR4 – La Repubblica delle donne: quando inizia

Salvo cambiamenti dell’ultima ora, CR4 – La Repubblica delle donne andrà in onda da mercoledì 31 ottobre 2018 in prima serata su Rete 4. A conferma della nuova data anche i promo televisivo che Mediaset ha cominciato a trasmettere proprio in questi giorni. Alla conduzione Piero Chiambretti che approda nella fascia del prime time di Rete4 dopo essere stato “confinato per anni nella notte della serata”.

Ecco le parole del conduttore:

Sino a ieri la mia vita televisiva era buia, marginale, periferica. Confinato nella notte della seconda serata, avvolto dalle tenebre. Poi, un giorno, sono stato folgorato sulla via di Rete4!

CR4 – La Repubblica delle donne: il nuovo talent “Stalent”

Nel promo di presentazione del programma, Pierino la pesta ha lanciato anche il nuovo talent dal nome “Stalent“. Una provocazione come si evince dalle modalità di partecipazione descritte con minuzia di particolari doti da parte di Chiambretti.

Sai ballare, sai cantare, sai recitare, sai imitare? Non ci interessa! Stiamo cercando donne che non sappiano fare nulla da inserire nella Repubblica delle Donne!” Se sai scrivere manda una mail a questo indirizzo “[email protected] Stalent il primo talent del vuoto assoluto.

Poi il conduttore cita Andy Warhol dicendo: “Andy Warhol diceva nel futuro tutti saranno famosi per 15 minuti, a voi ne basteranno 4!”.

Lo show sarà interamente dedicato al mondo delle donne in tutte le sue sfaccettature e vedrà la partecipazione speciale di Cristiano Malgioglio, che sarà protagonista durante ogni puntata con una speciale intervista.

Ecco il promo del programma :