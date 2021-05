Parte su Rai 1 un nuova fiction con protagonisti Greta Scarano, Simone Liberati e Claudia Pandolfi. Il titolo è “Chiamami ancora amore” e partirà dal prossimo 3 maggio 2021. Tuttavia, già da lunedì 26 aprile è possibile vedere i primi due episodi della serie tv sulla piattaforma streaming di RaiPlay.

“Chiamami ancora amore” fiction Rai: trama, quando inizia e numero puntate

Una serie in tre prime serate, in prima visione su Rai1 da lunedì 3 maggio 2021 per un totale di sei episodi quindi tre puntate. Ma di cosa parla “Chiamami ancora Amore?” E’ un dramma familiare che racconta la fine di un grande amore. I due protagonisti, Anna ed Enrico si sono amati alla follia.

L’arrivo del primo figlio Pietro cambierà inevitabilmente il loro equilibrio, e da amanti si trasformano in genitori con le problematiche che ne seguono. Un viaggio nei sentimenti: dall’amore puro all’odio. Dopo undici anni di matrimonio, dove l’amore era il focus della coppia, si può passare ad un rapporto di ripicche, umiliazioni e odio? Ebbene si. Dinamiche genitoriali distorte dalle incomprensioni, di chi ormai ha perso di vista il rispetto e l’amore reciproco.

Chiamami ancora amore è una produzione Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, in associazione con About Premium Content. Una serie tv creata da Giacomo Bendotti, per la regia di Gianluca Maria Tavarelli.

Il Cast di Chiamami ancora Amore

Nel cast ci sono Greta Scarano, reduce dalla serie tv su Francesco Totti, ma ancora prima l’abbiamo vista al fianco di Alessandro Preziosi in “Non Mentire”, la cui regia è stata curata sempre da Tavarelli. Ma poi protagonista di moltissime fiction tv e film.

Poi c’è Simone Liberati, ex volto dei Cesaroni e di Squadra Mobile. Si prosegue poi con Claudia Pandolfi, che ha all’attivo numerose fiction tv e diverse pellicole. L’abbiamo vista recentemente nella fiction Mediaset, Made in Italy.

Una storia, emozionante che ricorda a tratti il film premio Oscar “Kramer contro Kramer”: la passione e l’amore di un uomo e una donna che dopo anni si trasforma in odio profondo con una battaglia legale senza esclusione di colpi da parte dei rispettivi legali per l’affidamento esclusivo del figlio Pietro.

È qui che entra in scena Rosa Puglisi cui presta il volto Claudia Pandolfi, l’assistente sociale che dovrà decidere a chi affidare il loro figlio. E’ lei che si interroga come sia possibile passare dall’amore, alle umiliazioni, alle ripicche, alle vendette, all’odio. Dopo un’accurata indagine scoprirà il vero motivo della separazione e del perché di tanto odio.

Le parole del regista Gianluca Maria Tavarelli su Chiamami ancora Amore

“Una storia sul mestiere di vivere – cosi definisce il regista Gianluca Maria Tavarelli – Non è una serie di estremi, ma di piccole sfumature.

Mi sembra sia qualcosa di diverso, stiamo vivendo un momento di cambiamento e credo si possa raccontare in televisione qualcosa di più complesso, che vada nella direzione di una maggior cura, ritenendo lo spettatore capace di seguire racconti più complessi, anche se questa nel cuore è una storia estremamente semplice, in cui la gente si riconoscerà.

Racconta di una vita che non è andata secondo le aspettative, attraverso tanti sentimenti. Una storia d’amore totale, che sfugge ai consueti canoni televisivi, e per la prima volta racconta la maternità da un punto di vista femminile, sottolineando quanto non sia solo meraviglioso trovarsi sola con i propri figli”.