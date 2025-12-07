Chi vuol essere milionario torna su Canale 5 con la versione Torneo. Al timone ritroviamo Gerry Scotti. Scopriamo la data di inizio e tutte le anticipazioni della nuova edizione.

Chi vuol essere milionario 2025: quando su Canale 5

Al via da domenica 7 dicembre 2025 in prima serata su Canale 5 “Chi vuol essere milionario 2025 – Il Torneo” in una formula completamente rinnovata. Si tratta di una evoluzione del format pensata per aumentare ritmo e competitività presentata anche questa volta da Gerry Scotti, volto storico del programma fin dal debutto italiano nel 2000. Il conduttore, infatti, ha firmato un record mondiale, entrando nel Guinness World Records come presentatore con il maggior numero di puntate condotte a livello internazionale.

Il game show, creato da Sony Pictures Television e prodotto in Italia da Fremantle, rimane uno dei titoli più influenti nella storia della televisione. La prima puntata andò in onda nel 1998 su ITV, nel Regno Unito, e il format da allora è stato distribuito in 131 Paesi, diventando un fenomeno globale che ha ispirato anche il film premio Oscar The Millionaire (2008). Alcune espressioni del programma, come la celebre “È la tua risposta definitiva?”, hanno superato i confini televisivi entrando nel linguaggio comune.

Chi vuol essere milionario 2025, le novità e regole

La nuova stagione di Chi vuol essere milionario 2025, nella versione il Torneo, presenta importanti novità e regole. Oltre alla correttezza, diventa determinante anche la velocità di risposta. Inoltre, nella fase finale, i concorrenti si troveranno uno contro l’altro nella corsa verso il montepremi. Attenzione: il gioco si articolerà in due fasi principali:

Qualificazione : 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale, con 15 secondi per rispondere a ciascun quesito. I partecipanti con meno punti – e in caso di parità, i più lenti – verranno eliminati. Solo i tre migliori (più un eventuale riserva) accederanno alla manche conclusiva.

: 10 concorrenti dovranno affrontare 15 domande di cultura generale, con 15 secondi per rispondere a ciascun quesito. I partecipanti con meno punti – e in caso di parità, i più lenti – verranno eliminati. Solo i (più un eventuale riserva) accederanno alla manche conclusiva. Scalata al milione: i finalisti affronteranno individualmente una serie di 10 domande dai premi crescenti: si parte da 10.000 euro fino ad arrivare al traguardo del milione. Ciascun concorrente potrà fissare un livello di sicurezza, che garantisce una vincita minima una volta superata una determinata soglia della scalata.

Confermati i tre classici aiuti: 50:50, Chiedi al tuo esperto e Switch. A differenza delle precedenti edizioni, saranno però presenti tre scalate al montepremi in una sola puntata: il nome del vincitore si scoprirà solo dopo l’ultima.

Il programma è una produzione RTI in collaborazione con Fremantle Italia.