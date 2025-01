In una previsione informatica sui risultati dell’atteso Festival di Sanremo 2025, l’Intelligenza Artificiale svela il possibile vincitore sanremese e la classifica di gradimento completa dei concorrenti in corsa.

L’intelligenza Artificiale svela il destino dei Big del Festival di Sanremo 2025: chi è il vincitore?

Sale l’attesa generale in vista de Festival della Canzone italiana, previsto per l’intrattenimento dei fruitori della musica italiana a inizio febbraio 2025, e in onda sulle reti TV e streaming, Rai. Nel frattempo, un’analisi dell’Intelligenza Artificiale condotta via ChatGPT, per la previsione sul vincitore del titolo di “canzone italiana” a Sanremo 2025, anticipa la classifica e il primo classificato tra i Big in corsa alla kermesse.

L’intelligenza artificiale, attraverso il sistema di riconoscimento ChatGPT, fa una stima in previsione dei risultati di Sanremo 2025, tenendo conto, nell’analisi, delle recensioni stilate dalla critica di musica e i suoi rappresentanti che abbiano prestato il primo ascolto alle canzoni in lizza, già presentate in una performance di prova dai concorrenti Big.

Relativamente alle pagelle con le valutazioni sintetiche e analitiche delle proposte musicali di Sanremo 2025, rilasciate il 20 gennaio 2025 da stampa, critici ed esperti musicali, giornalisti e rappresentanti di giornali cartacei e online – tra cui SuperGuidaTV – la previsione targata “AI” intravede come favorito alla vittoria festivaliera, Simone Cristicchi.

La classifica finale di Sanremo 2025, secondo AI

Di seguito, quindi, i concorrenti ammessi alla gara di Sanremo 2025 e le rispettive canzoni in corsa sono così classificati in 30 posizioni, da un punteggio massimo di Cristicchi all’ultimo posto a ex-aequo di Emis Killa, Clara e l’ex Amici al debutto festivaliero, Sarah Toscano:

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola – 9.5 Giorgia – La cura per me – 9 Brunori Sas – L’albero delle noci – 9 Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore – 8.5 Francesca Michielin – Fango in paradiso – 8.5 Lucio Corsi – Volevo essere un duro – 8.5 Willie Peyote – Grazie ma no grazie – 8.5 Achille Lauro – Incoscienti giovani – 8.5 Noemi – Se t’innamori muori – 8.5 Francesco Gabbani – Viva la vita – 8 Rocco Hunt – Mille vote ancora – 8 Elodie – Dimenticarsi alle 7 – 8 Joan Thiele – Eco – 8 Shablo – La mia parola – .5 Gaia – Chiamo io chiami tu – 7.5 Rose Villain – Fuorilegge – 7.5 The Kolors – Tu con chi fai l’amore – 7.5 Coma_Cose – Cuoricini – 7.5 Olly – Balorda nostalgia – 7.5 Serena Brancale – Anema e core – 7.5 Rkomi – Il ritmo delle cose – 7 Tony Effe – Damme ‘na mano – 7 Irama – Lentamente – 7 Bresh – La tana del granchio – 7 Marcella Bella – Pelle diamante – 7 Fedez – Battito – 7 Modà – Non ti dimentico – 7 Sarah Toscano – Amarcord – 6.5 Clara – Febbre – 6.5 Emis Killa – Demoni – 6.5

Ricordiamo che con il medesimo metodo di previsione, l’AI aveva previsto la vittoria di Angelina Mango in vista della finale di Sanremo 2024, che a tutti gli effetti ha decretato il trionfo dell’ex Amici con “La noia”.