Chi sono i Finalisti di Amici 23? Ecco i talenti che si giocheranno la vittoria del talent condotto da Maria De Filippi sabato 18 maggio 2024 in diretta su Canale 5. Possiamo dire che una squadra tra tutte ha vinto, quale? Quella degli Zerbi-Cele. I Todarelli sono rimasti senza alunni ad un passo dalla Semifinale. I CuccaLo, invece, hanno visto i loro due allievi superstiti finire al ballottaggio finale.

Chi sono i finalisti di Amici 23? Ecco i loro nomi

Cosa è accaduto nella Semifinale e chi sono i finalisti di Amici 23? La prima ad agguantare la maglia è stata la ballerina Marisol, che ha vinto i primi duelli, per la gioia di Alessandra Celentano. Marisol è passata al Serale e ha preso un bacio da Petit mentre emozionata piangeva di gioia. Le sue esibizioni sono state veramente memorabili e hanno lasciato tutti di stucco.

Il secondo finalista? Dustin! La sfida per la vittoria del circuito legato alla danza è dunque rimandata a settimana prossima. La Celentano è riuscita a portare i suoi allievi all’ultima puntata, mentre i suoi colleghi sono costretti a guardarli dalla panchina.

Il terzo finalista? Perit. Appena presa la maglia sottolinea di essere molto contento perché migliaia di ragazzi vorrebbero essere al suo posto e vivere il suo sogno.

A sfidarsi sono dunque rimasti: Holden, Sarah e Mida. Il primo cantante ha però battuto i due colleghi agguantando l’accesso alla Finale. Holden è il quarto finalista.

Il ballottaggio tra Sarah e Mida

A lottare per l’ultima maglia sono rimasti Sarah e Mida. Dopo essersi tanto esibiti, però, non hanno continuato sfidarsi, ma hanno dovuto aspettare in ansia il giudizio dei giudici che sono usciti per parlare tra loro e accordarsi.

I ragazzi sono rientrati tutti in casetta. Maria, però, non si è collegata con loro per annunciare l’eliminato come sempre. Entrambi i cantanti sono stati richiamati in studio e si sono seduti sulle poltrone dei giudici con al centro la De Filippi.

Per quale motivo? Nessuno dei due è stato eliminato! Entrambi, per volere dei giudici, sono andati in Finale. Sabato prossimo si giocheranno il tutto e per tutto tutti e 6. I Finalisti sono pertanto: