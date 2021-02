Chi sono i finalisti de La Pupa e il Secchione e Viceversa 2021? Chi si giocherà la possibilità di vincere 20 mila euro settimana prossima, giovedì 25 febbraio? Ecco tutte le coppie rimaste in gara ne programma di Italia 1 condotto da Andrea Pucci con la partecipazione di Francesca Cipriani.

La Pupa e il Secchione 2021 finalisti: conosciamoli meglio

Giovedì 25 febbraio andrò in onda l’ultima puntata de La Pupa e il Secchione 2021. Ad aggiudicarsi la finale sono state solo 4 coppie. Solo una di queste, però, potrà vincere il programma di Italia 1 e portarsi a casa 20 mila euro.

In gara sono rimasti: la Pupa Miryea e il secchione Marini, la secchiona Orazi e il pupo Gianluca, il secchione Pisano e la Pupa Linda, la Pupa Stephanie e il secchione Guidi.

Miryea e Marini hanno fatto un percorso piuttosto altalenante. Non sono partiti insieme, sono capitati in coppia dopo un primo rimescolamento. Marini ha poi tradito Miryea per Stephanie, ma alla fine, grazie alla ragazza che si è innamorata di Guidi, Marini e Miryea sono tornati insieme. Piano piano i due sono sembrati sempre più affiatati e desiderosi di vincere. Miryea, però, nell’ultima puntata si è allontanata dal suo secchione per un altro pupo. Giovedì 18 febbraio 2021 a La Pupa e il Secchione abbiamo assistito al bacio fra Miryea e Manuel.

Orazi e Gianluca hanno rischiato di non arrivare alla Finale. Vincendo il Sintony Test, però, hanno dimostrato ancora una volta di avere sette vite come i gatti. I due concorrenti si boicottano da soli. Gianluca quando si innervosisce urla e sbraita contro Orazi, salvo poi andarle a chiedere scusa. Da sottolineare come Orazi, la bella e timida secchiona, si sia innamorata di un collega già uscito dal gioco. La loro storia d’amore avrà un futuro?

Pisano e Linda hanno agguantato la Finale per un soffio vincendo contro Manuel e Paolella. I due sono molto amati dal pubblico. Insieme hanno fatto un bel percorso ed entrambi si sono sempre aiutati e spalleggiati.

Stephanie e Guidi sono la rappresentazione vivente che gli opposti si attraggono. Fra loro è scoccata subito la scintilla. E’ stato amore a prima vista. La coppia è risultata molto forte anche nei vari giochi. L’intesa ha permesso loro di superare le difficoltà che avevano gli avversari e riuscire a concentrarsi meglio su ogni sfida.

I favoriti per la vittoria finale

Quali sono i favoriti per la vittoria finale? Sempre ai primi posti, o quasi, si sono classificati Stephanie e Guidi. La coppia riesce a cavarsela egregiamente in tutte le gare. A tallonarli, se tutto va per il meglio, potrebbero essere Marini e Miryea.

Più in affanno la coppia composta da Orazi e Gianluca per via della timidezza di lei e del temperamento di lui. Pisano e Linda però potrebbero riservare belle sorprese. Insomma la gara è tutta aperta. Giovedì prossimo scopriremo chi avrà la meglio !