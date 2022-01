Tutto pronto a Torino per la grande kermesse canora europea che quest’anno avrà luogo in Italia grazie alla vittoria dei Maneskin alla scorsa edizione. Ma vediamo chi saranno i conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022 a Torino.

Chi sono i conduttori dell’Eurovision 2022? I nomi

A condurre la prossima edizione dell’Eurovision Song Contest saranno: la star della musica italiana più conosciuta al mondo Laura Pausini, il conduttore Alessandro Cattelan e probabilmente anche il poliedrico Mika. È quanto riportato dall’agenzia Adnkronos.

Quando e dove avverrà l’annuncio di chi sono i conduttori dell’Eurovision 2022

L’annuncio del cast che condurrà l’Eurovision Song Contest è previsto per la prossima settimana sul palco del Teatro Ariston proprio durante il Festival di Sanremo. Quasi sicuramente i nomi dei conduttori verranno annunciati durante la seconda serata, quando tornerà suo palco del Teatro Ariston in qualità di ospite proprio Laura Pausini.

Se per Laura Pausini e Alessandro Cattelan l’accordo di massima già ci sarebbe, ancora non è stata definita la partecipazione di Mika. La scelta sarebbe caduta su loro tre, oltre che per le capacità artistiche e la notorietà anche a livello internazionale, ma soprattutto per l’ottima conoscenza della lingua inglese, requisito fondamentale per la conduzione di una kermesse internazionale.

Quando si terrà l’Eurovision 2022

La notizia che riguarda i tre conduttori arriva ad un giorno dal passaggio di consegne tra il sindaco di Rotterdam e quello di Torino, previsto per domani, alla presenza di alti funzionari Rai ed Ebu. L’edizione 2022 dell’Eurovision Song Contest, dopo la vittoria dei Maneskin lo scorso anno a Rotterdam, verrà ospitata dall’Italia, il 10, 12 e 14 maggio al Palaolimpico di Torino.

Sabato scorso la Rai ha reso pubblico il logo di Eurovision Song Contest 2022. L’Italia punta sul concept “Il suono della bellezza – The Sound of Beauty” di cui oggi saranno rivelati i dettagli ma che punta evidentemente a giocarsi la carta delle bellezze del nostro Paese.