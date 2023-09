Chi sono i professori di Amici 2023-2024? Nel cast del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi vi sono volti vecchi e qualche gradito ritorno. Diciamo che il cast è stato abbastanza confermato, contrariamente alle voci che circolavano questa estate e che nell’unica sostituzione avvenuta si sono inter-scambiante due prof di canto che il pubblico conosce molto bene.

Chi sono gli insegnanti di Amici 23? I maestri di ballo

Squadra che vince non si cambia. Alla domanda su chi siano i prof di Amici 2023-2024 per quanto riguarda la disciplina del ballo possiamo rispondere sottolineando che Maria De Filippi ha confermato:

Alessandra Celentano

Raimondo Todaro

Emanuel Lo

L’integerrima Alessandra Celentano la conosciamo già da parecchio tempo. Per lei la danza è una e una sola, anzi: “la danza sà“. Il ballerino che desidera è uno dal fisico perfetto o quasi, perché si possono sempre compensare le proprie mancanze con il talento – capace di eccellere nel classico e di essere molto versatile. Dura, diretta, ma anche estremamente sincera e sicuramente molto auto-ironica. Alessandra Celentano negli anni ha litigato con tutti all’interno della scuola, anche con Maria De Filippi ed è stata ‘massacrata’ dal pubblico per aver preso di mira alcune allieve. Nonostante ciò è tra le colonne portanti del talent. L’unico suo punto debole? L’amicizia con Rudy Zerbi perché quest’ultimo la trascina a fare pazzie.

Raimondo Todaro è arrivato in maniera ‘burrascosa’ stando alla stampa estiva da Ballando con le Stelle. Secondo i gossip dell’ultima estate, oltretutto, avrebbe dovuto abbandonare Maria De Filippi per tornare da Milly Carlucci. Così non è stato. Il maestro ha dimostrato di non fermarsi solamente alle danze latino-americane o al ballo da sala, ma di poter spaziare su vari fronti andando a dar fastidio ai colleghi. E’ lui il prof vincente. E’ lui che in due anni – causa infortunio dell’alunno – ha portato Mattia Zenzola alla vittoria del talent.

Emanuel Lo? Il pubblico di Amici lo conosce ormai bene. Aveva già fatto più comparsate nella scuola e poi pare essere tornato per rimanere. Durante il Serale dell’anno scorso ci ha fatto impazzire ballando insieme a Lorella Cuccarini. In molti hanno capito quanto sia fortunata Giorgia ad averlo accanto. Non è solo un grande prof di ballo, ma anche un danzatore eccezionale.

Chi sono i prof di canto della scuola?

Chi sono invece, i docenti di canto? Confermati:

Rudy Zerbi

Lorella Cuccarini

Arisa, invece, ha lasciato il posto ed è tornata dietro la cattedra Anna Pettinelli. Siamo certi che nella nuova edizione del talent daranno spettacolo. Assisteremo, forse, anche a belle discussioni. A trovarsi maggiormente in disaccordo, come già accaduto in passato, potranno essere soprattutto Zerbi e la Pettinelli che più o meno amano entrambi la trap e il rap, ma che hanno due approcci o due punti di vista diversi. Un esempio? Basti pensare a Sangiovanni e Aka7.

Tra i due litiganti? Come al solito vi sarà Lorella Cuccarini. Spetterà a lei far mantenere la calma ai colleghi e tenere d’occhio i ragazzi. In fin dei conti l’anno scorso si è a lungo battuta per Angelina Mango. Chissà quest’anno chi altri potrebbe scovare.