“Chi può batterci”, torna lo show di Marco Liorni su Rai 1: quando in tv

Marco Liorni torna su Rai 1 con il suo show dal titolo “Chi può batterci”. Lo avevamo visto a settembre scorso e torniamo a vederlo in questo periodo che precede l’estate. Il divertente game show che chiama a sfidarsi una squadra di sei celebrità capitanata dallo stesso conduttore, che si mette in gioco ancora una volta, e ben 101 concorrenti presenti tra il pubblico in studio.

“Chi può batterci”, torna con Marco Liorni su Rai 1: quando in tv

Dopo il successo del test dello andato in onda lo scorso mese di settembre arrivano le nuove puntate di “Chi può batterci”, il format condotto da Marco Liorni. Si tratta di un gioco in cui il pubblico in studio ha la possibilità di sfidare una squadra composta dallo stesso Liorni e altre cinque celebrità, in un’atmosfera all’insegna della leggerezza e del divertimento. La prima puntata della nuova edizione di “Chi può batterci” andrà in onda in prima serata alle ore 21.30 su Rai 1 Sabato 7 giugno 2025.

Il gioco e il format

“Chi può batterci” è un gioco televisivo che mette al centro della scena un mix di sana competizione, spettacolo e divertimento. Un programma dove per la prima volta gli spettatori presenti in studio hanno un ruolo centrale e attivo e potranno sfidare una squadra forata da ben sei celebrità del mondo della televisione, dello spettacolo e dello sport, in una serie di prove che metteranno alla prova intelligenza, abilità e cultura generale.

Anche il conduttore Marco Liorni avrà un ruolo duplice e del tutto nuovo: non solo presenterà lo spettacolo, ma sarà anche il capitano e giocatore della squadra formata dai concorrenti Vip. Il programma andrà in onda dagli studi “Fabrizio Frizzi” di Roma, e si articola in ben sei prove, ognuna delle quali sarà dedicata a una diversa materia. Durante ognuna delle fase, uno dei membri della squadra capitanata da Marco Liorni si metterà in gioco come portavoce della stessa, cercando di ottenere il punteggio più alto possibile per il proprio team.

Cosa vince chi trionfa a “Chi può batterci”

Al termine delle sei manche, il concorrente più bravo della squadra del pubblico avrà la chance di sfidare, uno dopo l’altro, tutti e sei i componenti della squadra Vip di Marco Liorni. Se riuscirà a batterli tutti, potrà portare a casa un jackpot. Il meccanismo è molto dinamico, e rende il programma coinvolgente non solo per chi è in studio, ma anche per i tanti telespettatori che avranno modo di guardarlo da casa, e che potranno immedesimarsi nei concorrenti e tifare per i propri beniamini o per i coraggiosissimi sfidanti.