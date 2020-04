Chi l’ha visto stasera, temi e anticipazioni di mercoledì 22 aprile 2020

Torna anche questa settimana l’appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 22 aprile 2020.

Chi l’ha visto 2020, la diretta del 22 aprile

Mercoledì 22 aprile 2020 alle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana Federica Sciarelli torna ad occuparsi di Luciana Martinelli, la giovane insegnante di soli 27 anni scomparsa nella notte tra il 3 e il 4 aprile scorso a Roma. A distanza di poche settimane e dopo i ripetuti annunci trasmessi durante la puntata del programma, la storia di questa giovane donne si è conclusa nel peggiore dei modi visto che il suo corpo senza vita è stato rinvenuto nel Tevere. Chi ha ucciso Luciana? E soprattutto cosa è successo quella terribile notte? Luciana era una giovane donna con tantissimi interessi, la passione per i cani e per le lingue che aveva trasformato in un lavoro.

Oltre alla morte di Luciana Martinelli, Federica Sciarelli è pronta ad occuparsi ancora una volta dell’emergenza Coronavirus con tante nuove inchieste.

Chi l’ha visto puntate e streaming

“Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli si conferma uno dei successi televisivi del mercoledì sera. Il programma, tra i più visti del piccolo schermo, è un successo anche sui social dove, ogni mercoledì sera, spopola l’hashtag #chilhavisto sempre in trend topic su Twitter.

