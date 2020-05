Nuovo appuntamento stasera con “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli e dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera. Ecco le anticipazioni e i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 13 maggio 2020 in onda su Rai tre in prima serata..

Chi l’ha visto puntate, la diretta del 13 maggio

Mercoledì 13 maggio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata il rapimento di Mirella Gregori, la studentessa di soli quindi anni scomparsa il 7 maggio 1983. Si torna a parlare della ragazza per via di alcune intercettazioni inedite in cui un uomo misterioso telefona al bar della famiglia poco dopo il rapimento. La scomparsa di Mirella Gregori è seguita, quaranta giorni dopo, da quella di Emanuela Orlandi.

Spazio poi alle vicende di Massimo Galioto, l’uomo processato lo scorso anno e poi assolto per la morte di Beau Solomon, studente della John Cabot annegato nel Tevere. A distanza di un anno Galioto è nuovamente finito nei guai per la morte di un senzatetto.

