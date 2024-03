Chi l’ha visto, il programma di grande successo condotto Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 6 marzo 2024, del programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse.

Mercoledì 6 marzo 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Federica Sciarelli torna ad occuparsi del mistero della morte di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa il 14 dicembre 2021 è ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 nel boschetto dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste. Come è morta? Cosa le è successo?

Il fratello, il marito e la vicina di casa non riconoscono nella figura ripresa da un autobus la donna scomparsa. Per questo motivo “Chi l’ha visto?” riparte proprio dalle telecamere: in quale momento è sparita Liliana?

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 6 marzo 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà anche della storia di Antonella Di Massa, la donna scomparsa da Ischia e ritrovata dagli inviati della trasmissione, undici giorni dopo, in un agrumeto. Anche sulla morte di Antonella è necessario fare chiarezza: come è morta? La donna si poteva salvare?

Naturalmente durante la puntata spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.