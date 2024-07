Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti condotto da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 10 luglio 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 10 luglio 2024

Mercoledì 10 giugno 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Anche questa settimana Federica Sciarelli è pronta ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la storia di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina. La donna è fuggita e si sta nascondendo dopo che è stata messa una ricompensa per chi fornisca informazioni su di lei e la bambina. Vittorio Romano, inviato del programma di Rai3, ha raggiunto la donna in Egitto per raccontare tutte le novità e gli sviluppi di questa intricata vicenda. Non solo spazio alla storia di Alex, il 30enne morto durante un ritiro spirituale. I genitori, in diretta a “Chi l’ha visto?”, rivolgono un appello a coloro che hanno partecipato al ritiro: chi ha visto o sa qualcosa, parli.

Nella prossima puntata Alex non è morto per un incidente, è stato ucciso. I genitori in diretta.

“Qualcuno può suonare il suo strumento al funerale?” Mercoledì #10luglio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #9luglio pic.twitter.com/09JXYmeE3Q — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 9, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 10 luglio 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 10 luglio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli torna ad occuparsi anche della scomparsa di Mara Favro, la 51enne scomparsa da Chiomonte in Val di Susa l’8 marzo dopo il turno di lavoro. Al momento indagati il datore di lavoro e il pizzaiolo che le aveva dato un passaggio. Cosa è successo a Mara quando ritorna alla pizzeria dopo aver finito il turno per prendere le chiavi di casa che aveva dimenticato?

Come sempre durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.