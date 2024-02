Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma di grande successo condotto Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 28 febbraio 2024, del programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse.

Chi l’ha visto speciale stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 28 febbraio 2024

Mercoledì 28 febbraio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Stasera, Federica Sciarelli torna ad occuparsi della morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa il 14 dicembre 2021. Il corpo della pensionata viene poi ritrovato il 5 gennaio 2022 in un sacco della spazzatura. Chi l’ha uccisa? In studio ospite il Sergio, il fratello della vittima. Il programma cerca di indagare sul mistero della morte di Liliana Resinovich con nuovi documenti e nuove testimonianze sulla scomparsa della donna.

Era davvero lei la figura che cammina sulle strisce nella piazza centrale della città? O Liliana è stata intercettata prima e fatta sparire?

Chi l’ha visto diretta del 28 febbraio 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 28 febbraio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperò anche del mistero di Gravina di Puglia. Filomena, la sorella dei piccoli Ciccio e Tore ha rivelato: “non erano soli, sono stati portati lì da qualcuno”. A distanza di trent’anni la donna, con la mamma Rosa, ha deciso di presentare un esposto in procura, nel diciottesimo anniversario della tragedia. Nuovi elementi stanno per essere rivelati?

Come sempre durante la puntata spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.