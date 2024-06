Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti presentato da Federica Sciarelli torna in prima serata con una nuova puntata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 26 giugno 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 26 giugno 2024

Mercoledì 26 giugno 2024 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli è pronta a raccontare ai telespettatori storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera l’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana donna uccisa nel garage della sua casa a Rimini. Louis Dassilva è stato convocato in Procura per l’interrogatorio; l’uomo è accusato della morte della donna, ma anche dell’aggravante di aver approfittato dell’età adulta della vittima. Spazio poi al caso di Mara Favro, la donna scomparsa nel nulla dopo il turno di lavoro in pizzeria. Dal suo telefono però sono partiti messaggi e canzoni fino alle sei del mattino. Chi è stato ad inviarli?

Nella prossima puntata Bloccata in Egitto con la figlia: Le accuse a Nessy e le minacce anche a chi le è vicino Mercoledì #26giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #25giugno pic.twitter.com/unsbzTLuQB — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 25, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 26 giugno 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 26 giugno 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli torna anche sul caso di Nessy, mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina. Il marito l’ha accusata di adulterio e continua a minacciare non solo lei, ma tutte le persone che cercano di proteggerla e di starle vicino.

Come sempre durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.