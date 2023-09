Torna l’appuntamento con Chi l’ha visto, il programma di successo condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Ecco tutti i casi e le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 20 settembre 2023.

Chi l’ha visto, stasera su Rai3: la diretta di mercoledì 20 settembre 2023

Mercoledì 20 settembre 2023 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato agli scomparsi e ai casi di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Al centro della puntata di oggi la storia di Kataleya, conosciuta con il nome di Kata, la bambina di 5 anni scomparsa nel nulla da oltre tre mesi a Firenze. Che fine ha fatto Kata? Il mistero è ancora da chiarire e, a distanza di mesi, gli inquirenti sono tornati nell’albergo degli orrori: l’ex hotel Astor di Firenze.

Non solo, durante la diretta aspaizo anche alla scomparsa di una ragazza di 15 anni a Roma. Cosa è successo? I genitori sono molto preoccupati dopo il ritrovamento del cellulare della figlia rinvenuto fuori casa. Spazio anche alla storia del costumista della troupe di Paolo Sorrentino. Si tratta di Luca Canfora, trovato senza vita in mare a Capri. Il fratello ha tanti dubbi sulla morte di Luca: “mio fratello era sereno, perché avrebbe dovuto togliersi la vita?“.

Nella prossima puntata Kata: gli inquirenti tornano nell'albergo degli orrori Mercoledì #20settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay#chilhavisto pic.twitter.com/77rocsZaZB — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 19, 2023

Chi l’ha visto, diretta e scomparsi del 20 settembre 2023

Come sempre durante la puntata di mercoledì 20 settembre 2023 di Chi l’ha visto di Federica Sciarelli non mancano gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. E’ sempre valido l’invito al pubblico da casa a partecipare attivamente al programma in caso di avvistamenti o notizie sulle persone scomparse. Per chi volesse intervenire può fare tramite telefono al numero 06.8262 oppure tramite i social e l’hashtag #chilhavisto.

Infine per chi volesse partecipare come pubblico in studio può farlo inviando una richiesta tramite uno dei canali ufficiali del programma:

profilo facebook

twitter @chilhavistorai3

chi l’ha visto streaming: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp: 345 313 1987

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.