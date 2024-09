“Chi l’ha visto”, il programma di Federica Sciarelli torna in prima serata con una nuova imperdibile puntata. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 18 settembre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 18 settembre 2024

Mercoledì 18 settembre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Anche questa settimana Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti. Si parte con la tragedia di Amedeo Matacena e della madre. Sono stati uccisi? Sicuramente non sono morti per cause naturali visto che la procura di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo. Al momento è indagato l’ultima moglie dell’ex deputato di Forza Italia, che era stato intervistato a Dubai dall’inviata Chiara Cazzaniga.

Spazio poi al mistero di Mara Favro, la mamma sparita dopo il turno di lavoro in pizzeria. In diretta le dichiarazioni di Luca, il suo datore di lavoro: «contro di me un accanimento, non c’entro nulla con la sua scomparsa».

Nella prossima puntata Truffato con foto rubate come Gianfranco Bonzi: “Anch’io ho pensato al suicidio” Mercoledì #18settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #mercoledi #17settembre pic.twitter.com/agSjjkfCWc — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 17, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 18 settembre 2024

Non solo, durante la seconda puntata della nuova edizione di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 18 settembre 2024, Federica Sciarelli si occupa anche Gianfranco Bonzi, l’uomo che si era allontanato dopo la truffa economica subito sui social da una donna che si fingeva Dua Lipa. L’uomo è stato poco dopo trovato morto. Una nuova vittima di truffa tramite foto rubate ha contattato la redazione di “Chi l’ha visto?” e ha pensato al suicidio.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.