Chi l’ha visto, il programma campione d’ascolti presentato da Federica Sciarelli torna con una nuova imperdibile puntata nella prima serata di Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni e i temi al centro della puntata trasmessa in diretta stasera, mercoledì 12 giugno 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 12 giugno 2024

Mercoledì 12 giugno 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Alla conduzione l’amatissima Federica Sciarelli pronta a raccontare ai telespettatori storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera, mercoledì 12 giugno 2024, la morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa da casa il 14 dicembre 2021 e ritrovata morta il 5 gennaio 2022. Chi l’ha uccisa? Sono ancora poco chiare le dinamiche della sua morte e si continua ad indagare cercando di far luce su diversi punti oscuri rimasti irrisolti. In studio ospite il marito Sebastiano Visintin. Spazio poi alla storia di Mara Favro, la mamma sparita dopo il turno di lavoro in pizzeria. In studio l’appello del fratello che è convinta che qualcuno l’abbia rapita.

Nella prossima puntata I dubbi sulla morte di Liliana Resinovich, il marito Sebastiano ospite in studio Mercoledì #12giugno alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #11giugno pic.twitter.com/jlgYEKU4vi — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) June 11, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 12 giugno 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 12 giugno 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occupa anche dell’omicidio di Pierina Paganelli con l’ultima intervista di Louis Dassilva, l’uomo indagato. «Io non c’entro niente. Non farei mai una cosa del genere. Lo sbaglio è che sono stato molto, molto vicino ai vicini di casa e questo mi ha fatto perdere la fiducia di mia moglie, dei suoi genitori, delle sue amiche. Ho chiesto scusa, è una cosa che non rifarei» – le parole dell’uomo poco prima di essere indagato per l’omicidio della donna.

Come sempre durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.