Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3 con la nuova stagione di “Chi l’ha visto”, il programma campione d’ascolti tra i più amati e seguiti dal pubblico. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 11 settembre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 11 settembre 2024

Mercoledì 11 settembre 2024 dalle ore 21.20 al via la nuova stagione di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Dopo la pausa estiva, Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

La prima puntata della nuova edizione è dedicata al caso di Emanuela Orlandi. In una cassetta ritrovata dopo venticinque giorni dopo la scomparsa di Emanuela Orlandi si sente una donna urlare di dolore. E’ davvero lei? Oppure, se quella voce non è di Emanuela Orlandi, chi è la donna che viene seviziata? A discuterne in studio Federica Sciarelli con Pietro Orlandi, il fratello della vittima.

Spazio poi alla vicenda di Nessy, la mamma bloccata in Egitto insieme alla sua bambina. La donna durante l’estate è dovuta scappare ben tre volte e trovare altri luoghi segreti e protetti per sfuggire alle minacce dell’ex marito

Torna “Chi l’ha visto?” “Aiutateci a cercare il corpo di Ana Maria”, portato via in una valigia Mercoledì #11settembre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #10settembre pic.twitter.com/v90x90XcPk — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) September 10, 2024

Chi l’ha visto, la diretta dell’ 11 settembre 2024

Non solo, durante la prima puntata della nuova edizione di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 11 settembre 2024, Federica Sciarelli si occupa anche della terrificante vicenda di Ana Maria Henao. Cosa è successo alla ricca ereditiera statunitense scomparsa il 2 febbraio a Madrid? In alcune immagini riprese dalle telecamere e in mano agli investigatori, si vede un uomo che esce di casa con una valigia in mano e in quella valigia c’è l’ex moglie. Cosa è successo ad Ana Maria Henao? A Chi l’ha visto l’appello disperato dell’amica del cuore che chiede aiuto per trovare il corpo di Ana Maria.

Come sempre durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.