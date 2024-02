Tutto pronto per una nuova puntata di Chi l’ha visto, il programma di grande successo condotto Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Scopriamo tutte le anticipazioni della puntata di stasera, mercoledì 21 febbraio 2024, del programma campione d’ascolti dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato e alle persone scomparse.

Mercoledì 21 febbraio 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche alle persone scomparse. Nella puntata di stasera, Federica Sciarelli torna ad occuparsi della morte di Liliana Resinovich. La mattina del 14 dicembre del 2021 la donna esce di casa per gettare l’immondizia. Non ha con sé nulla: né il cellulare né le chiavi di casa.

La donna scompare nel nulla, l’ultimo a vederla viva è il marito Sebastiano Visintin. Venti giorni dopo la donna viene ritrovata morta, avvolta nei sacchi dell’immondizia, in un parco. Cosa è successo? Intanto la procura di Trieste ha riaperto le indagini con una nuova autopsia sul cadavere delle donna. Questa sera in studio ospite Claudio Sterpin, che parla della telefonata intercorsa tra lui e Sebastiano Visintin.

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 21 febbraio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occupa anche della strage di Fidene: quattro vittime durante una riunione condominiale. Cosa è successo durante la riunione di condominio? La mattanza poteva essere evitata?

