Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 9 ottobre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 9 ottobre 2024

Mercoledì 9 ottobre 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Anche questa settimana Federica Sciarelli è pronta, con tutta la sua squadra, ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la storia di Mara Favro: la donna si è allontanata volontariamente oppure l’hanno fatta sparire? Un uomo che la conosceva bene è sicuro di averla vista 45 giorni dopo la scomparsa. Non solo, spazio anche a testimonianze inedite. Si passa poi al caso di Denis Bergamini. Dopo 35 anni dalla tragedia, la Corte di Assise di Cosenza ha condannato in primo grado la ex fidanzata, Isabella Internò, a 16 anni per omicidio in concorso con ignoti.

Chi l’ha visto, la diretta del 9 ottobre 2024

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 9 ottobre 2024, Federica Sciarelli si occupa anche di una storia a lieto fine: quella dei due fratellini che dopo essersi allontanati dalla comunità sono finalmente tornati ed ora potranno vivere con i propri cari. Infine la storia di Nessy, la giovane mamma ancora bloccata in Egitto con la sua bambina: “Devo vivere nascosta, non posso uscire…non è più una vita”. Il suo appello in diretta.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.