Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli nella prima serata di Rai3. Ecco in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 4 dicembre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 4 dicembre 2024

Mercoledì 4 dicembre 2024 dalle ore 21.20 torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Nella puntata di stasera si torna a parlare della scomparsa di Daniela, la donna di Vitriola di Montefiorino. Una donna fragile che era sempre pronta ad aiutare il prossimo, ma cosa è successo? Possibile che qualcuno le ha fatto del male? La procura di Modena ha aperto un fascicolo per sequestro di persona, ma non si esclude nulla. Durante la puntata spazio a documenti e testimonianze inedite per cercare di capire cosa è successo. Non solo, si parla anche di Salvatore, scomparso nel nulla. Cosa è successo? L’auto di Salvatore è stata incendiata, ma di lui non ci sono tracce. A distanza di otto anni la procura chiede l’archiviazione per i quattro indagati, ma i familiari vogliono la verità: «ci sono molti indizi, molte intercettazioni che fanno capire quello che è successo, bisogna andare avanti».

Chi l’ha visto, la diretta del 4 dicembre 2024

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 4 dicembre 2024, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Mara, la donna e mamma di cui si sono perse le tracce dopo il turno di lavoro in pizzeria. La donna ha mandato messaggi e video musicali con il cellulare per tutta la notte e poi è sparita. Dove si trovava? E’ stata davvero lei a mandare quei messaggi? In studio, il fratello Fabrizio e il consulente della famiglia, Fabrizio Pace.

Come sempre spazio agli appelli, lo spazio alle richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.