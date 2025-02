“Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 26 febbraio 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 26 febbraio 2025

Mercoledì 26 febbraio 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Cosa è successo a Mara Favro, la 51enne, mamma di una bambina di 11 anni, di cui si sono perse le tracce tra il 7 e l’8 marzo del 2024? Se ne parla a Chi l’ha visto dopo il ritrovamento di alcune ossa e un paio di occhiali vicino al depuratore di Gravere. In questa zona il cellulare di Mara Favro aveva agganciato l’ultima cella prima di spegnersi. Possibile che siano le sue? Ospite in studio il fratello Fabrizio.

E ancora: la morte di Pierina Paganelli: nei prossimi giorni si saprà se sulle chiavi che Pierina teneva in mano ci siano tracce utili per risalire all’assassino. Ma ci sono altri oggetti che non sono stati repertati.

Chi l’ha visto, la diretta del 26 febbraio 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 26 febbraio 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della morte di Andrea, lo studente di informatica all’Università di Perugia. Sono tantissime le segnalazioni arrivate in redazione di possibili profili di Andrea nel dark web. Sono davvero i suoi? Intanto accanto al corpo senza vita del giovane sono stati rivenuti anche dei farmaci, ma resta da capire sono davvero i suoi? I dubbi dei familiari e il loro appello a chiunque sappia qualcosa di utile per capire che cosa è successo.

Durante la lunga diretta come sempre spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.2