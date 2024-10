“Chi l’ha visto” di Federica Sciarelli torna con una nuova imperdibile puntata in prima serata su Rai3. Scopriamo in anteprima tutte le anticipazioni e i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 2 ottobre 2024.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 2 ottobre 2024

Mercoledì 2 ottobre 2024 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Come ogni settimana Federica Sciarelli torna ad occuparsi delle storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera, mercoledì 2 ottobre, il caso Matacena con Maria Pia Tropepi, indagata per la morte del marito Amedeo Matacena e di sua madre Raffaella de Carolis. Intanto la procura ha fatto riesumare i corpi dell’ex parlamentare, deceduto latitante a Dubai, e della madre, mentre gli inviati del programma hanno raggiunto il falsario che avrebbe prodotto il documento di matrimonio tra Maria Pia Tropepi e Amedeo Matacena. Un documento costato ben 12 mila euro!

Nella prossima puntata “Riporta almeno le ceneri di tua madre, dei soldi non mi importa nulla” Mercoledì #2ottobre alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #1ottobre pic.twitter.com/vqvjczI0wT — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) October 1, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 2 ottobre 2024

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 2 ottobre 2024, Federica Sciarelli torna anche sul caso di Maria Campai. La sorella di Maria Campai aveva lanciato proprio alle telecamere del programma un appello sicura che la donna avesse incontrato un uomo prima di scomparire. In realtà la povera vittima era già stata uccisa da un ragazzo di 17 anni. Infine, lo strano caso del giovane che va via con il bancomat del padre e con le ceneri della madre. “Torna!” – l’appello del padre dall’ospedale in cui è ricoverato – “dammi almeno le ceneri, dei soldi non mi importa nulla”.

Come sempre durante la lunga diretta del programma tornano i consueti appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

