Torna l'appuntamento con "Chi l'ha visto", il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli torna in prima serata su Rai3.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 2 aprile 2025

Mercoledì 2 aprile 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Andrea, il giovane studente di informatica morto a Perugia in seguito all’ingestione di una dose massiccia di un farmaco soggetto a prescrizione. Dopo la morte del ragazzo scoppia il caso delle ricette mediche false per medicinali riservati ai malati terminali. Sono tantissimi i medici in allarme che hanno scritto alla redazione di Chi l’ha visto: com’è possibile che i dati vengano utilizzati a loro insaputa?

Spazio poi alla scomparsa di Paolo, il ragazzo non si è presentato all’incontro dal notaio con il fratello gemello Luca. Cosa gli è successo? Da quel giorno è sparito nel nulla. Doveva comprare la quota di casa del fratello con cui non andava più d’accordo. Che cosa è successo? Luca ci dice che quando è uscito al mattino il fratello era ancora a letto ma ci sarebbe una testimone che lo avrebbe visto in bicicletta a quell’ora.

Chi l’ha visto, la diretta del 2 aprile 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 2 aprile 2025, Federica Sciarelli si occupa anche del caso di Pierina Paganelli. La nuora, Manuela Bianchi, ha confermato durante l’incidente probatorio che il giorno del ritrovamento di Pierina, Louis Dassilva la stava aspettando e le disse che c’era una donna a terra e che c’erano dei cocci di vetro a terra. La difesa di Dassilva ha sottolineato come nel racconto di Manuela ci sono molte cose che non tornano e addirittura il responsabile potrebbe essere Loris.

Spazio poi alla morte di Mara Favro: i resti della donna stati rinvenuti vicino al depuratore di Gravere. Per il consulente della famiglia non è ancora dato sapere come è stata uccisa la donna. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati delle analisi. Ma dove è successo l’omicidio? E’ stata proprio Mara a spedire degli strani messaggi fino alle 6 del mattino o qualcuno si è impossessato del suo cellulare dopo averla uccisa? Durante la puntata spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

