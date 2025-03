Tutto pronto per una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Ecco i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 19 marzo 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 19 marzo 2025

Mercoledì 19 marzo 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la storia di Andrea, lo studente di informatica a Perugia, aiutato a morire in diretta Telegram da un ragazzo che aveva un anno meno di lui. Come mai è arrivato a questo folle gesto?

Spazio poi alla morte di Liliana Resinovich: chi l’ha uccisa? Il marito Sebastiano Visintin e l’amico Claudio Sterpin lanciano sospetti l’uno sull’altro. Il fratello reagisce: “Indagateci tutti, ma la verità deve saltare fuori”.

Chi l’ha visto, la diretta del 19 marzo 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 19 marzo 2025, Federica Sciarelli torna ad occuparsi anche del caso di Pierina Paganelli: Louis Dassilva smentisce la nuova versione di Manuela Bianchi. L’uomo ha nuovamente sottolineati di non essere stato in garage quella mattina, ma di essere sceso solo dopo la chiamata di Manuela. I suoi avvocati, dopo i risultati negativi dei filmati della telecamera della farmacia e del DNA ritrovato sui reperti, chiedono la sua scarcerazione, ma per lui si apre un nuovo capitolo: il tragico ritrovamento del marito di Manuela, che era uscito in bicicletta per andare al lavoro.

