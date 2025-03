Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli torna prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche lanciare appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 12 marzo 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 5 marzo 2025

Mercoledì 12 marzo 2025 dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera la morte di Mara Favro dopo il ritrovamento dei resti trovati vicino al depuratore di Gravere. Come è arrivata Mara in questo posto? Il depuratore di Gravere si trova a pochi chilometri dalla pizzeria di Luca Milione, indagato per l’omicidio, che continua a proclamarsi innocente e sostiene che qualcuno vuole incastrarlo. Durante la puntata la Sciarelli ne parla con Fabrizio Pace, consulente della famiglia e presidente di “Penelope Piemonte”.

Spazio poi alla morte di Liliana Resinovich: secondo la nuova consulenza è stata uccisa il giorno stesso in cui è scomparsa, probabilmente la mattina stessa, e il corpo è rimasto lì fino al ritrovamento. Cosa è successo davvero quel 14 dicembre? In studio il fratello Sergio e la cugina Silvia Radin.

Chi l’ha visto, la diretta del 12 marzo 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 12 marzo 2025, Federica Sciarelli torna ad occuparsi anche del caso di Pierina Paganelli. La nuora, Manuela Bianchi, ha detto che il giorno del ritrovamento di Pierina, Louis Dassilva la stava aspettando e le disse come comportarsi e come dare l’allarme. Oggi la donna è indagata per favoreggiamento. Come sono andate davvero le cose? Esiste davvero un collegamento tra la morte di Pierina e l’incidente di cinque mesi prima del figlio?

Durante la diretta come sempre spazio agli appelli e le richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2024 è il mercoledì in prima serata su Rai3.