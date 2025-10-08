Torna “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Anche questa settimana la conduttrice, con tutta la sua squadra, si occupa di casi di cronaca nera e persone scomparse. Ecco tutti i i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 8 ottobre 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di stasera 8 ottobre 2025

Stasera, mercoledì 8 ottobre 2025 dalle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della puntata la morte di Liliana Resinovich: dopo quasi quattro anni viene sequestrata la GoPro del marito, unico indagato. Ma la scheda è stata formattata e risulta vuota. Le precedenti analisi delle schede non erano sufficienti? Che cosa cercano gli inquirenti?

Spazio poi alle richieste di aiuto di una mamma che da sola sta cercando il figlio di cui ha perso le tracce. “Sto cercando mio figlio da sola, in posti anche pericolosi, nessuno mi aiuta” – è l’accorato appello della donna alle telecamere di Chi l’ha visto?. La donna non è da sola; con lei altre mamme che non si arrendono mai: una mamma chiede addirittura che il Dna del figlio venga inserito in una banca dati in modo da non impazzire ogni volta che ritrovano un cadavere.

Chi l’ha visto, la diretta su Rai3 e RaiPlay dell’8 ottobre 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 8 ottobre 2025, Federica Sciarelli si occupa anche della scomparsa di Andrea, un uomo di 83 anni. Dopo pranzo l’uomo vuole tornare alla sua macchina per riposare, ma si perdono le tracce. Prima di sparire nel nulla l’uomo chiama alla moglie e le dice “Vedo una strada bianca”. Infine la scomparsa di Nicola: dopo una vacanza a Termoli per incontrare una donna conosciuta sui social, scompare. Ma ora qualcuno pensa di averlo visto il giorno dopo.

Come sempre durante la diretta su Rai3 spazio agli appelli, richieste di aiuto e segnalazioni del pubblico da casa. Chi volesse partecipare ricordiamo che può farlo chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto 2025 è il mercoledì in prima serata su Rai3.