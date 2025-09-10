Torna “Chi l’ha visto“, il programma campione d’ascolti dedicati ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse condotto da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. Anche questa sera la conduttrice, con tutta la sua squadra, torna a raccontare e ricostruire alcuni dei casi di cronaca nera recente, ma anche del passato. Ecco i temi al centro della puntata di stasera, mercoledì 10 settembre 2025.

Stasera, mercoledì 10 settembre 2025 dalle ore 21.20 al via la nuova stagione di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. La prima puntata dell’edizione 2025-2026 inizia con il caso della misteriosa della donna di Chivasso. La Procura ha lanciato un appello tramite i carabinieri per identificare una donna che ha dato molte identità diverse, tutte false. Poco dopo spazio a tutti i casi di persone scomparse durante il periodo estivo tra cui c’è quella di un uomo che non ha più dato sue notizie dopo essere entrato in contatto con una giovane donna.

L’uomo è stato avvicinato da questa misteriosa donna, presentatasi come una francese che vive a Firenze. Da quel momento si sono perse le tracce: cosa è successo?

Chi l’ha visto, la diretta del 10 settembre 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 10 settembre 2025, Federica Sciarelli torna ad occuparsi di diversi casi di cronaca nera ancora rimasti nel mistero. Tra questi c’è quello di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni scomparsa a Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata senza vita il 5 gennaio 2022. Il marito Sebastiano Visintin è indagato per l’omicidio della moglie, ma continua a dichiararsi innocente. Intanto diversi sono i dubbi da chiarire: come mai viene modificata la GoPro di Sebastiano Visintin, il giorno in cui il gip dispone nuove indagini sulla morte di sua moglie?

