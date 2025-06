Torna l’appuntamento con “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera e alle persone scomparse presentato da Federica Sciarelli in prima serata su Rai3. La conduttrice e giornalista con tutta la sua squadra è pronta a raccontare e ricostruire alcuni casi di cronaca nera recente e del passato. Non solo durante la puntata tornano anche gli appelli per ricercare persone scomparse. Scopriamo i temi al centro della prima puntata di stasera, mercoledì 18 giugno 2025.

Chi l’ha visto stasera su Rai 3: le anticipazioni di mercoledì 18 giugno 2025

Stasera, mercoledì 18 giugno 2025 dalle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui oramai si sono perse le tracce. Al centro della puntata di stasera del programma di Federica Sciarelli c’è il giallo di Villa Pamphili, con il ritrovamento dei corpi di mamma e figlioletta. Il caso sembrerebbe in parte risolto, visto che Francis Kaufmann, alias Rexal Ford, è l’uomo segnalato da tantissime persone che portava in braccio la bambina. Durante la diretta spazio anche a Documenti e testimonianze inedite per cercare di capire meglio cosa è successo.

Non solo, tra i casi al centro della puntata anche la morte di Chiara Poggi che, a distanza di 18 anni, è tornata ad occupare le principali pagine dei giornali, ma anche le aule visto che si rianalizzano le tracce ritrovate nella villetta. Gli inquirenti stanno cercando di capire se il delitto sia stato compiuto da più persone, visto che sulle unghie di Chiara sono stati ritrovati due Dna maschili. Uno potrebbe essere di Andrea Sempio che è al centro delle indagini: quel giorno era lì?

Chi l’ha visto, la diretta del 18 giugno 2025

Non solo, durante la puntata di “Chi l’ha visto” in onda stasera mercoledì 18 giugno 2025, Federica Sciarelli torna ad occuparsi della storia di Nessy, la ragazza ancora bloccata in Egitto con la sua bambina. Intanto Tamer Hamouda, l’ex marito della donna, si fa vivo con una richiesta allo Stato italiano: 56 milioni di euro di danni perché, dice, è stato accusato ingiustamente. L’uomo ha anche precisato di essere pronto a perdonare Nessy e a tornare in Italia con lei

Come sempre spazio agli appelli e alle richieste di aiuto. Anche il pubblico da casa è chiamato, come sempre, a partecipare con segnalazioni di persone in difficoltà, ma anche in caso di avvistamenti o segnalazioni. Ricordiamo che è possibile intervenire anche in diretta chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

