Chi l’ha visto stasera su Rai3: le anticipazioni di mercoledì 29 maggio 2024

Mercoledì 29 maggio 2024 dalle ore 21.20 appuntamento con una nuova diretta di “Chi l’ha visto“, il programma dedicato ai casi di cronaca nera recenti e del passato, ma anche a persone scomparse di cui si sono perse le tracce. Federica Sciarelli è pronta, ancora una volta, a raccontare le storie di persone scomparse, ma anche casi di cronaca nera risolti e irrisolti.

Al centro della puntata di stasera la scomparsa di Gianfranco Bonzi. L’uomo prima di sparire nel nulla ha scritto una lettera al figlio in cui parla apertamente dell’amore provato verso la finta Dua Lipa. Durante la trasmissione scopriremo anche il contenuto del trolley con cui l’uomo è andato via. E ancora il caso di Manuela Murgia, una ragazza di solo 16 anni ritrovata morta nella gola di Tuvixeddu in Sardegna grazie ad una telefonata anonima. In studio ospiti i familiari che non hanno mai creduto all’ipotesi del suicidio e chiedono la riapertura delle indagini. Tanti sono i dubbi da chiarire: con chi aveva parlato al telefono poco prima di uscire? La persona anonima che fatto ritrovare il cadavere delle ragazza è a conoscenza di qualcosa?

Nella prossima puntata Influencer Siu gravemente ferita, cosa è successo in quella casa? Mercoledì #29maggio alle 21:20 con Federica Sciarelli in diretta su #Rai3 e #RaiPlay #chilhavisto #28maggio pic.twitter.com/rDYudjWgDs — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 28, 2024

Chi l’ha visto, la diretta del 29 maggio 2024

Non solo, durante la puntata di stasera di mercoledì 29 maggio 2024 di Chi l’ha visto, Federica Sciarelli si occuperà anche della vicenda di Soukaina, l’influencer di 30enne, colpita dal compagno con un cacciavite. La donna è ancora ricoverata in gravi condizioni. Intanto il marito, indagato per tentato omicidio, ha dato diverse versioni. Che cosa è accaduto davvero in quella casa?

Naturalmente durante la lunga diretta del programma spazio agli appelli, alle richieste di aiuto e alle segnalazioni di persone in difficoltà. Il pubblico da casa e i milioni di telespettatori che seguono il programma sono chiamati ad essere parte attiva del programma. In caso di avvistamenti o segnalazioni possono intervenire chiamando il numero di telefono 06.8262 oppure tramite i contatti social:

facebook: www.facebook.com/chilhavisto/

twitter @chilhavistorai3

sito: www.chilhavisto.rai.it

WhatsApp 345 313 1987.

L’appuntamento con Chi l’ha visto è il mercoledì in prima serata su Rai3.