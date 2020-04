Federica Sciarelli è pronta per una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera trasmesso in prima serata su Rai3. Scopriamo le anticipazioni e i temi al centro della puntata di questa sera, mercoledì 8 aprile 2020.

Chi l’ha visto 2020, la diretta del 8 aprile

Mercoledì 8 aprile 2020 alle ore 21.20 appuntamento con “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Questa settimana Federica Sciarelli torna ad occuparsi del tema dei femminicidio. Nonostante l’emergenza sanitaria da Coronavirus, non si fermano i casi di femminicidio da parte di uomini violenti verso le proprie donne, ricordiamo costrette a restare a casa per via delle regole e divieti richiesti per contrastare il contagio della diffusione del Covid-19.

Nella puntata di questa sera, parlando proprio di violenza sulle donne, la Sciarelli si occuperà della storia di Lorena, una ragazza bellissima che sognava di diventare medico. Lorena aveva soli 27 anni e viveva con il proprio fidanzato che una sera ha deciso di ucciderla. Cosa è successo quella tragica notte che è costata la vita ad una ragazza giovanissima e con tanti sogni nel cassetto?

Non solo, durante la puntata Federica Sciarelli tornerà a parlare anche del Coronavirus soffermandosi sull’inchiesta su Alzano Lombardo dove l’ospedale non ha chiuso e non è stata dichiarata la zona rossa.

Chi l’ha visto puntate e streaming

“Chi l’ha visto” di Federica Sciarell si conferma uno dei programmi più visti ed amati dal pubblico. Ogni mercoledì sera, infatti, è in trend topic su Twitter con l’hashtag #chilhavisto e migliaia di tweet.

