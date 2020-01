Torna “Chi l’ha visto”, il programma condotto da Federica Sciarelli dedicato alle persone scomparse e ai casi di cronaca nera in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni sui temi al centro della puntata in onda questa sera, mercoledì 29 gennaio 2020.

Chi l’ha visto diretta, la puntata di stasera – mercoledì 29 gennaio 2020

Mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 21.20 va in onda una nuova puntata di “Chi l’ha visto”, il programma dedicato alle persone scomparse e ai casi irrisolti e non di cronaca nera condotto da Federica Sciarelli.

Al centro della puntata di questa settimana la vicenda di Giusy Ventimiglia, la giovane donna di Bagheria uccisa. La Sciarelli torna così ad occuparsi della morte della donna e non solo, visto che si parlerà anche della storia del monsignor Paolo Piccoli. Il monsignor dichiara la sua innocenza nonostante la condanna in primo grado per l’omicidio di un altro prete, don Giuseppe Rocco. Don Piccoli ospite in studio presenterà documenti e testimonianze inedite.

Non solo, durante la lunga diretta spazio anche alle emergenze e dirette sui nuovi casi di scomparsa.

